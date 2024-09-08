《全知干预视角》频繁召回旧嘉宾！请不到新嘉宾的原因：因明星经纪人担心爆出黑料

《全知干预视角》原本凭藉「艺人经纪人这一独特视角观察明星」而在综艺节目史上开创先河，如今却因为要请不到嘉宾，频繁召回旧嘉宾遭到了观众们的指责。

最近就有韩媒分析了引发这一问题的原因，业界人士透露「如今不论是演员还是偶像，都很难找到合适的综艺节目进行宣传。 就拿《全知干预视角》来说吧，连经纪人都不愿意上节目。 甚至有人宁愿称自己有『校园暴力』问题，也不愿上这个节目。 」

虽然《全知》一开始凭藉新颖的节目形式成功吸引了大众的关注，但随著嘉宾的反覆出现，节目逐渐失去了新鲜感，甚至受到不满的评价。 不仅如此，节目中还出现了并非真正的明星与经纪人关系，但为了节目效果而勉强设置情节的情况，也引发了批评。 日前，医生韩尚宝和演员李尚烨作为嘉宾出场。 在李尚烨的部份，节目展示了他为经纪人安排相亲的场面。 第309期嘉宾是权恩妃，第310期是宋智恩与朴威夫妇，他们都是《全知》的常客，并且连续3周重复出演。



李尚烨自2020年11月21日第131期特别出演以来，又亮相了第260期和第267期节目，今年5月又出演了第299期和第300期，共计出演了5次。 尽管每次节目都有新的主题，但由於嘉宾人物重复出现，观众的兴趣难免减退，最终感到厌倦。 除了嘉宾重复的问题外，《全知》还因经纪人出场时间分配不均的问题而受到批评。 以6月8日播出的第302期为例，节目中出现了篮球运动员李冠熙，他在节目中与Netflix《单身即地狱3》的孙元益、李震硕、刘诗恩、尹夏廷和朴敏圭见面。 但这六个人聚在一起聊天的场景中却没有经纪人的出现，这让人不禁对经纪人的去向产生疑问，脱离了节目「从经纪人角度观察艺人」的宗旨。



此外，有时节目中嘉宾出场的时长短，反而是李英子、宋恩伊、柳炳宰、洪贤熙等观察嘉宾的场面更多，每当出现这种情况时观众们不禁会怀疑「是不是因为嘉宾难以邀请？ 」 根据业内消息，《全知》确实面临著邀请嘉宾的困难。 早在2018年，光熙的经纪人曾因被卷入「校霸传闻」而公开道歉，2019年，笑星李承允的经纪人则因债务问题引发争议。 最终，这两位经纪人都选择了离职。 这些事件证明了即便是非娱乐圈人士的经纪人，上《全知》也可能引发巨大的争议。



池昌旭的经纪人曾对节目片酬表示不满。 今年7月24日，池昌旭在tvN综艺节目《You Quiz on the Block》中透露了他与经纪人的亲密关系。 他的经纪人在他高一时就认识了，至今已有20年。 他的经纪人表示：「当接到《全知》邀约时，因片酬过低而拒绝了。 」

由於工作辛苦，经纪人更换频繁，导致与艺人之间的默契较少，这也是《全知》邀请嘉宾时面临的困难之一。 此前出演《全知》的大多数嘉宾与其经纪人都保持了多年的友好关系，因此能够展现出一定程度的自然亲密感。 如今却多是合作了没多久的经纪人与艺人，缺少了节目所追求的自然亲密感。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻