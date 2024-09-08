【雷】《因為不想吃虧》男主身份引猜測！編劇給出「四大暗示」，志旭與海英的姻緣早在童年已種下？

申敏兒和金永大主演的tvN新劇《因為不想吃虧》播出以來好評不斷，很多觀眾表示浪漫喜劇就該這樣才對！前4集找輕鬆搞笑同時也對男女主關係給出了不少暗示，大家有發現嗎？

《因為不想吃虧》講述為了不吃虧而舉辦假婚禮的女人「孫海英」與為了不給人造成損害而充當假新郎的男人「金志旭」的故事，開播收視率3.7%，隨後平穩上漲、第四集來到3.9%，韓網評價也十分正面。 本週不僅有「善宰」邊佑錫驚喜客串，還預告下週將上演「假夫妻變真同事」精彩戲碼，讓人越追越上癮！



對於男主身份的秘密，細心觀眾或許已發現些許線索，一起來看小編有沒有猜中？ ！



*以下內容包含1~4集關鍵內容！



1. 寄養家庭

海英的媽媽從她小時候就開始擔任寄養家庭，海英一方面不滿母親將關愛分給別人，另一方面也難過於每次跟新來的小孩培養出感情就要被迫分開。 海英跟爸爸抱怨時提到家裡的寄養小孩包括「哥哥姐姐弟弟妹妹」，即不排除男生。



2. 志旭與外祖母

志旭一出生就被媽媽丟給外婆，從小不知爸爸是誰，用外婆的話說還進過孤兒院，不過志旭反駁說那並不是孤兒院。 在外婆心中，女兒的地位始終高於外孫，養育志旭的過程算不上虧欠也難說是貼心，直到去世都不忘叮志旭不要去打擾她的女兒（志旭媽）的生活。

志旭和外祖母的關係難以簡單概括為好或壞，或許這是編劇留下的伏筆，即便後續劇情揭曉外祖母在養育過程中一度想擺脫責任而將志旭丟棄或託付給海英媽媽，也不至令人感到突兀。



3. 「很久以前」

志旭扮演新郎時被海英同事詢問二人何時結識，意味深長地回答：「很久以前，我們從小就認識。」



4. 海英媽媽

舉辦假婚禮時，海英媽媽因患上失智症而對很多親友沒有印象，唯獨在被志旭擁抱時開心地說「旭啊，我們志旭」，志旭竟也溫柔回應說「是我」。拍照時海英媽媽突然稱「兒子要回來」堅持離席，志旭亦流露出難以言喻的神色。



志旭在婚禮結束後突然消失3個月，海英無論如何都找不到他。 鏡頭一轉，志旭竟出現在海英媽媽的床邊，默默無言地陪伴。



綜上種種，讓人很難不懷疑海英和志旭其實在童年就已相識，只是海英因各種原因忘記了志旭，志旭卻一直記得海英和媽媽。

《因為不想吃虧》第5集將於明晚更新，海英發現新來的職員竟是「大變活人」的志旭，她將如何應對呢？ 超級期待！



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