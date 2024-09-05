《熊孩子》殷志源最初本名好神奇叫「殷神奇」，金承洙和希澈竟有「夫妻八字」

《我家的熊孩子》班底希澈繼觀相之後，短時間又來算命，這次是「星名學」，一樣都有爆笑內容。

*希澈的觀相回顧：

〈Super Junior希澈面相被算出「遍地女人」，和張根碩婚運卻都得等好幾年〉

首先，希澈和殷志源、金承洙聊起自身名字，殷志源自爆本名最初叫「殷神奇」，金承洙聽了驚訝地瞪大眼，「東方神起？」希澈不可置信地問，特別MC尹世雅也很訝異。殷志源解釋自己一開始出生皮膚很黑「很奇怪」，爸爸就幫他取名「神奇」，後來是因為媽媽擔心自己以後會被嘲笑，外公才找起名館幫他改名。如同名字一樣神奇，起名老師竟說他如果持續用「殷神奇」一名，會成為聞名的巫師。



再者有趣的就是金承洙的名字了，起名老師竟說許多人擁有的「洙」字是起名家不會用的，因為筆畫雙數是帶有陰氣的，金承洙三個字還全是陰性！加上生辰八字也是陰性，老師語出驚人：「性慾要比其他人更為強烈。」

金承洙自己都笑翻，53歲單身多年的他自嘲：「我忍得多辛苦啊！」老師建議他改名「金太陽」或「金譚浩」，才能改善無法結婚的命運，而適合當配偶的對象名字呢？老師回答音帶有「ㅇ」或「ㅎ」的，希澈馬上想到和金成洙十足曖昧的梁靜雅（梁瀞疋）：「哥，你真的得好好爭取。」金承洙聽了笑開懷。



最後換希澈，老師說他的名字帶大富大貴與名譽聲望，但「看不到人性」，意思是他不會讀書也沒有讀書運。最爆笑的是，老師看了看他的名字突然說：「金承洙和希澈字下面的地支一模一樣，是夫妻八字！」金承洙又笑開，希澈則積極(?)地說：「我沒有關係！不管是誰我都可以，伯母也很仁慈，親愛的……」金承洙也很配合地假裝打電話：「媽媽，男人可以嗎？」



▼相關影片（香港觀眾可至黃Viu收看完整節目，《我家的熊孩子2024》EP.407）



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞