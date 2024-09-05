《熊孩子》殷志源最初本名好神奇叫「殷神奇」，金承洙和希澈竟有「夫妻八字」

《我家的熊孩子》班底希澈继观相之后，短时间又来算命，这次是「星名学」，一样都有爆笑内容。

*希澈的观相回顾：

〈Super Junior希澈面相被算出「遍地女人」，和张根硕婚运却都得等好几年〉

首先，希澈和殷志源、金承洙聊起自身名字，殷志源自爆本名最初叫「殷神奇」，金承洙听了惊讶地瞪大眼，「东方神起？」希澈不可置信地问，特别MC尹世雅也很讶异。殷志源解释自己一开始出生皮肤很黑「很奇怪」，爸爸就帮他取名「神奇」，后来是因为妈妈担心自己以后会被嘲笑，外公才找起名馆帮他改名。如同名字一样神奇，起名老师竟说他如果持续用「殷神奇」一名，会成为闻名的巫师。



再者有趣的就是金承洙的名字了，起名老师竟说许多人拥有的「洙」字是起名家不会用的，因为笔画双数是带有阴气的，金承洙三个字还全是阴性！加上生辰八字也是阴性，老师语出惊人：「性欲要比其他人更为强烈。」

金承洙自己都笑翻，53岁单身多年的他自嘲：「我忍得多辛苦啊！」老师建议他改名「金太阳」或「金谭浩」，才能改善无法结婚的命运，而适合当配偶的对象名字呢？老师回答音带有「ㅇ」或「ㅎ」的，希澈马上想到和金成洙十足暧昧的梁静雅（梁瀞疋）：「哥，你真的得好好争取。」金承洙听了笑开怀。



最后换希澈，老师说他的名字带大富大贵与名誉声望，但「看不到人性」，意思是他不会读书也没有读书运。最爆笑的是，老师看了看他的名字突然说：「金承洙和希澈字下面的地支一模一样，是夫妻八字！」金承洙又笑开，希澈则积极(?)地说：「我没有关系！不管是谁我都可以，伯母也很仁慈，亲爱的……」金承洙也很配合地假装打电话：「妈妈，男人可以吗？」



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