Star Nest Music Festival：NCT WISH驚喜登場賣口乖 CL Rap爆西九全場興奮

AXA 安盛呈獻：《Star Nest Music Festival》將於9月7日至8日在香港安盛x竹翠公園盛大舉行。本次音樂節由 Star Nest 主辦，將匯集韓國與華人頂流歌手，成為亞洲國際音樂交流盛會。第一晚音樂會順利完成，7人女團BEBE率先打頭陣，她們先用廣東話向大家打招呼：「大家好，大家覺得我們表現如何？首先多謝大會邀請我們，你地準備好沒有？為予今次音樂節，我們這個星期過得好忙，希望大家期待！」其後BEBE更自爆香港趣事，入住酒店「搞個大頭佛」：「昨日來到香港入住酒店，手機群組有人問『酒店房有冇廁所？』，原來牆壁和廁所門一樣色，有成員找不到廁所，這個真的好有趣！今次第一次齊人到香港，想問大家有冇地方推介要去？尖沙咀？我們會去『打卡』給大家看！」

而KISS OF LIFE緊接出現，熱舞掀起全場高潮，眾成員即賣口乖討好Fans：「氣氛真的很高漲，今天真的很潮濕！你們玩得開心嗎？原來正在下大雨！」不過眾成員無懼風雨，走近台邊向樂迷「派心心」：「大家給我們大聲的尖叫聲吧！今次是我們第一次全團來香港，真的很興奮，多謝大家！」

男團NCT WISH登上舞台時全場興奮， Fans尖叫聲不斷，團員用普通話向觀眾打招呼：「大家好，我們是NCT WISH。大家很熱情啊，我們都是第一次來 香港，大家玩得開唔開心？現場是不是很大雨？你們ok嗎？要注意安全！」他們更向Fans探路，查看香港美食之餘，更走近Fans擺Pose：「大家都好熱情，我們9月會推出唱片，希望大家會鍾意。多謝大家落雨都入場支持，希望會有機會見大家，我愛你、我想你！」

CL壓軸登台全場High爆，雖然雨勢開始頗大，但無礙觀眾高呼狂叫，CL亦好識帶動現場氣氛，叫觀眾舉手一齊Rap 、一齊唱，CL迅速與台下觀眾打成一片，十分興奮。

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

相關新聞