aespa演唱会上站在成员身后的女生是谁？媲美前辈们的美貌和歌喉，引爆话题

SM娱乐不愧是K-POP界的龙头，在引领音乐潮流上已经是Next Level了。

这位新人在aespa的演唱会上突然亮相，引发巨大话题。 她就是SM娱乐公司打造的AI艺人——nævis。 在aespa演唱会尾声登场的nævis，赚足了歌迷们的目光。



하 나비스 센터 후에 미친 에스파 등장... pic.twitter.com/GDOqV7xASF — 소금 (@iWinter_u) June 29, 2024

에스파 콘서트에서 갑자기 나비스 솔로무대 하는데 뭐죠? 개황당 pic.twitter.com/Uanuy8Qe5c — 잉꼬 (@ae_ingkko) June 29, 2024

随著9月10日nævis的出道，也预示著AI艺人开始与真人展开真正的竞争。 9月1日，SM娱乐公司宣布与LG U+合作，制作「nævis」的相关内容。 LG U+将利用其自主开发的生成型人工智慧（AI）「Exygen」来创造首个虚拟艺人。 由Exygen生成的图像和影片将用於nævis的MV、短影片和周边商品的制作。

LG U+相关人士表示：「SM通过将AI与虚拟艺人结合，创造了新的文化类型，而LG U+则通过利用Exygen展示多样的内容，期待在行销和品牌层面带来积极的效果。 」nævis在aespa成员的帮助下，以神秘魅力的表演舞台吸引了大量关注。 与AI结合的虚拟人类甚至让演唱会现场变得更加热闹。



에스파 콘서트 연출 개지린다 대체 뭔 무대를 할라고 할 때 나비스언니가 등장하심 pic.twitter.com/EkS2lGYPmA — nanrina (@gaealdu) June 29, 2024

「AI偶像」於1998年首次在韩国出现，当时的虚拟歌手「Adam」虽然活跃，但仅停留在新奇话题层面，外形也与人类有很大差异。 如今的AI艺人震惊了民众，不仅有媲美人类的颜值，还有超越人类的歌喉。



不过并不是所有人都喜欢AI艺人，不少网友感到「毛骨悚然」和「震惊」。 因为AI艺人可能威胁到真人的地位，才引发了这种担忧。 AI艺人不受时间和地点的限制，不存在任何风险，可以去到任何地方表演。辉达首席执行官（CEO）黄仁勋曾表示，「在五年内，AI将与人类展开竞争。 」实际上，由於AI虚拟人类的冲击，仅今年以来全球已有3万多人失业。

AI艺人nævis是否能够超越真人艺人呢???

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