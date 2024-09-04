NewJeans Minji袒露HYBE-閔熙珍紛爭中複雜心情：不安且沮喪，什麼也做不了

女團NewJeans所屬社ADOR前代表閔熙珍和母公司HYBE娛樂紛爭持續了數月，非但未有平息的跡象，甚至愈演愈烈，近期再爆爭議，使得NewJeans也處在惶恐不安中，成員Minji表達了她複雜的心情。

日前，Minji通過粉絲交流APP Phoning發文表示：「雖然我因為無法忍受酷暑，迫切希望夏天快點結束，但現在感覺到秋天已經到來，心情突然變得有些複雜。 」這番話被認為是在暗指最近閔熙珍被免去ADOR代表一事。 她繼續說道：「已經有一周的時間了，我真的想把所有的事情都告訴大家，但卻無法做到。 我本來想對關心和安慰我的Bunnies們說我沒事，但這次真的沒有信心這樣說。 」



민지의 장문의 글은

더 이상 볼 일이 없길 바랬었습니다



대중에 알려진 것 이상으로

민지는 어른스러운 성격을 가지고 있다고

늘 생각합니다



첨언을 할 더 이상의 말이 지금은

떠오르지 않네요



민지야...

훗날 웃으며 회상할 그런날이 올꺼야#민지 #MINJI #뉴진스 #NewJeans pic.twitter.com/VrR3cf1lNJ — 민지플레이션 (@jogyeon33462238) September 2, 2024

Minji繼續稱：「一天的時間本應該用於講述美好的故事，但為什麼卻要經歷這些不必要的煩惱，我感到非常抱歉。 我對於自己什麼都解決不了的現狀感到非常無力和沮喪。 寫下這些話的時候，我仍然覺得無所作為，什麼問題也沒有得到妥善解決。 」



最後Minji說：「我不知道這種不安的日子會持續多久，但我真的希望Bunnies和我們不再度過這些艱難的時光。 很抱歉在這麼晚的時間打擾大家，晚安。 」

這是NewJeans成員首次公開表達她們對HYBE公司與閔熙珍之間衝突的態度。 ADOR娛樂於8月27日召開了董事會，免去了閔熙珍的代表職務，並任命金周永為新任代表。 閔熙珍方面則對此反對，稱「此次罷免決定嚴重違反了股東協定和法院關於禁止行使表決權的臨時禁令，是違法的決定。 」



HYBE持有ADOR娛樂80%的股份，並於5月31日的ADOR臨時股東大會上以「搶奪經營權的嫌疑」為由推動了閔熙珍的免職，但法院受理了閔熙珍提出的禁止行使表決權的臨時禁令，因此該計畫未能實施。

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