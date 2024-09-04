歐舒丹正式道歉！職員偷拍SEVENTEEN珉奎，致大量脫衣照泄露

男團SEVENTEEN成員金珉奎成為歐舒丹（L'OCCITANE）首位亞洲地區代言人，近期為品牌方拍攝了宣傳影片和宣傳照，其中不乏上半身裸露的沐浴場景。

沒想到的是歐舒丹職員竟然偷偷泄露了金珉奎拍攝時的截圖，大量半裸以及私下的照片被公之於眾，該職員透露：「（我的）相冊中有很大一部份是珉奎的照片。 因為不安而沒能刪除，現在是時候整理一下了。 」 此事引發了國內外粉絲的憤怒，由於這些照片中包括珉奎脫下上衣擺姿勢的照片，爭議進一步擴大。



今日（3日）歐舒丹韓國分公司通過其官方SNS上發表了道歉聲明，表示異常重視此次的照片泄露事件，引發問題的員工目前已被停職，所有職務也已被免除。 歐舒丹還承諾將定期進行教育，以防止此類事件再次發生。



안녕하세요, 록시땅 코리아입니다.⁰⁰당사는 최근 록시땅 아시아 앰버서더 캠페인 관련 비공식 사진들이 무단으로 당사 직원 SNS 계정을 통해 게재된 사안에 대해 어떠한 변명의 여지도 없으며, 이에 대한 모든 책임을 인정하고 사과의 말씀을 드립니다. pic.twitter.com/IiRT4uKzUU — L'OCCITANE KOREA (@LOCCITANE_KOREA) September 3, 2024

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