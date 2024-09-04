歐舒丹正式道歉！職員偷拍SEVENTEEN珉奎，致大量脫衣照泄露
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歐舒丹正式道歉！職員偷拍SEVENTEEN珉奎，致大量脫衣照泄露

明星   2024年9月4日   星期三09:59   Tracy  

（封面圖源：X@LOCCITANE_KOREA）

男團SEVENTEEN成員金珉奎成為歐舒丹（L'OCCITANE）首位亞洲地區代言人，近期為品牌方拍攝了宣傳影片和宣傳照，其中不乏上半身裸露的沐浴場景。

（圖源：X@LOCCITANE_KOREA）

沒想到的是歐舒丹職員竟然偷偷泄露了金珉奎拍攝時的截圖，大量半裸以及私下的照片被公之於眾，該職員透露：「（我的）相冊中有很大一部份是珉奎的照片。 因為不安而沒能刪除，現在是時候整理一下了。 」 此事引發了國內外粉絲的憤怒，由於這些照片中包括珉奎脫下上衣擺姿勢的照片，爭議進一步擴大。

今日（3日）歐舒丹韓國分公司通過其官方SNS上發表了道歉聲明，表示異常重視此次的照片泄露事件，引發問題的員工目前已被停職，所有職務也已被免除。 歐舒丹還承諾將定期進行教育，以防止此類事件再次發生。

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