韓韶禧親母被拘留！之前以女兒名義借款，這次又因非法經營賭場被抓

演員韓韶禧的母親因涉嫌非法經營賭場被捕的消息傳出後，韓韶禧早前曾透露已與生母斷絕關係的言論再次受到關注。

據韓媒「TV朝鮮」報導，2日檢方以涉嫌非法開設賭博場所為由逮捕了韓韶禧的母親申某。 申某從2021年起至上月底，以代理商名義在蔚山、原州等地經營了12家遊戲廳。 光顧這些遊戲廳的顧客通過申某擔任總代理的賭博網站充值遊戲幣，並參與百家樂等賭博。 申某此前因同樣的罪名被罰款，她還被曝出有其他詐騙等前科。

母親犯錯也讓韓韶禧成為了輿論的焦點，四年前她談到與母親斷絕關係的往事再次引發關注。當時韓韶禧因母親的債務問題被捲入爭議，並為此道歉。 韓韶禧在聲明中解釋道：「在我大約5歲時，父母離婚，我由外婆撫養長大。 高中時我轉學到了母親所在的蔚山，但即便如此，我仍然與外婆同住，畢業後便前往首爾開啟了我的職業生涯。 」

她繼續表示：「由於與母親的來往不多，所以在20歲以後才知道母親的債務問題。 因為她是撫養我長大的外婆的女兒，同時也是我的母親，出於子女的責任，我在出道前盡力為她償還了債務。 」



2022年，韓韶禧的母親再度陷入債務爭議。 對此，韓韶禧的經紀公司9Ato娛樂發表聲明稱：「韓母在借款過程中使用了韓韶禧名下的銀行帳戶，在韓韶禧未成年時擅自開設了該帳戶，並在韓韶禧不知情的情況下利用該帳戶借款。 韓韶禧並沒有為相關債務負責的打算。」並強調：「為了阻止母親利用女兒的名義借錢，並利用女兒是知名藝人的身份進行不法行為，我們將採取強硬的措施應對。」

韓韶禧也稱：「雖然無法割斷母女之間的血緣關係，但對於無意中受到傷害的人們，我感到非常抱歉。 然而，我希望通過強硬措施來避免此類事件再次發生。 」

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