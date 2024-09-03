韩韶禧亲母被拘留！之前以女儿名义借款，这次又因非法经营赌场被抓

演员韩韶禧的母亲因涉嫌非法经营赌场被捕的消息传出后，韩韶禧早前曾透露已与生母断绝关系的言论再次受到关注。

据韩媒「TV朝鲜」报导，2日检方以涉嫌非法开设赌博场所为由逮捕了韩韶禧的母亲申某。 申某从2021年起至上月底，以代理商名义在蔚山、原州等地经营了12家游戏厅。 光顾这些游戏厅的顾客通过申某担任总代理的赌博网站充值游戏币，并参与百家乐等赌博。 申某此前因同样的罪名被罚款，她还被曝出有其他诈骗等前科。

母亲犯错也让韩韶禧成为了舆论的焦点，四年前她谈到与母亲断绝关系的往事再次引发关注。当时韩韶禧因母亲的债务问题被卷入争议，并为此道歉。 韩韶禧在声明中解释道：「在我大约5岁时，父母离婚，我由外婆抚养长大。 高中时我转学到了母亲所在的蔚山，但即便如此，我仍然与外婆同住，毕业后便前往首尔开启了我的职业生涯。 」

她继续表示：「由於与母亲的来往不多，所以在20岁以后才知道母亲的债务问题。 因为她是抚养我长大的外婆的女儿，同时也是我的母亲，出於子女的责任，我在出道前尽力为她偿还了债务。 」



2022年，韩韶禧的母亲再度陷入债务争议。 对此，韩韶禧的经纪公司9Ato娱乐发表声明称：「韩母在借款过程中使用了韩韶禧名下的银行帐户，在韩韶禧未成年时擅自开设了该帐户，并在韩韶禧不知情的情况下利用该帐户借款。 韩韶禧并没有为相关债务负责的打算。」并强调：「为了阻止母亲利用女儿的名义借钱，并利用女儿是知名艺人的身份进行不法行为，我们将采取强硬的措施应对。」

韩韶禧也称：「虽然无法割断母女之间的血缘关系，但对於无意中受到伤害的人们，我感到非常抱歉。 然而，我希望通过强硬措施来避免此类事件再次发生。 」

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