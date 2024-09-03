[有雷]《完美的家族》太撲朔迷離！爸爸媽媽的秘密被掀出後竟由愛生恨，朴柱炫到底能相信誰！

[有雷]高度懸疑的劇情，女主角朴柱炫自從遇到轉學生崔藝彬，喚起了充滿愧疚的過往，接著經歷好友金永大被刺殺，接著遇見神秘男尹尚鉉提示了父母想隱藏的秘密，事情一件接一件爆發，甚至朴柱炫發現父母打算置她於死地！離家出走竟被人推出馬路遭車輛撞傷！太可怕的遭遇了〜

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善熙（朴柱炫飾）從京浩（金永大飾）死後就找不到秀妍（崔藝彬飾），在尋找她的過程中甚至差點被車子撞到，多虧賢宇（李施優飾）及時趕到。警方調查後發現撞她的車竟然是父親所承租。善熙父親知道她潛入房間後大怒，再度禁止她進入那間房。神秘大叔姜賢敏（尹尚鉉飾）向善熙表明自己是警察的身分，表示自己想要尋找證據將善熙爸爸繩之以法。此時有人在海邊發現不明浮屍，以及李秀妍的學生證。



發生一連串事件後，父母打算將善熙送出國，媽媽也說出在善熙被收養來此時，照片中的哥哥在火災中喪生，父母都不願想起這段記憶，選擇鎖在那間房間裡。善熙在網路上如何查找，都找不到曾讓哥哥喪生的這場火災報導，神秘大叔表示善熙爸爸勢力龐大，足以掩蓋這則報導，甚至搶走了他的孩子，善熙媽媽同時也阻止好友賢宇來跟善熙見面。善熙甚至聽見父母偷偷議論著「要趕快殺掉才行」，令她覺得自己似乎就是父母要剷除的對象。



媽媽端來的南瓜粥，善熙根本不敢吃，甚至直接離家出走，她告訴賢宇自己已經離家，賢宇也打算去找善熙，但就在善熙等紅燈時，被人從背後一把推出了馬路，遭到行駛的車輛撞擊而送醫。在甦醒前她不斷夢見原本慈愛的媽媽打算置她於死地，醒來後甚至對賢宇大喊「爸爸媽媽想殺掉我」，在一旁調查的兩位警察覺得相當可疑，暗中觀察著善熙的父母，兩人木然的表情相當嚇人。



賢宇似乎是目擊者，看見一位黑衣人推了善熙而搭上計程車離開，畫面中的側臉，讓人懷疑是失蹤的秀妍。善熙出院返家，當作什麼事都沒有發生，繼續當爸媽的乖女兒，但此時警方卻找上門，認為善熙爸爸涉嫌殺害了秀妍，將其帶回警局。待解的謎團非常多，高度懸疑是否將迎來想像不到的反轉？



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