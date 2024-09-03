[有雷]《完美的家族》太扑朔迷离！爸爸妈妈的秘密被掀出后竟由爱生恨，朴柱炫到底能相信谁！

[有雷]高度悬疑的剧情，女主角朴柱炫自从遇到转学生崔艺彬，唤起了充满愧疚的过往，接著经历好友金永大被刺杀，接著遇见神秘男尹尚铉提示了父母想隐藏的秘密，事情一件接一件爆发，甚至朴柱炫发现父母打算置她於死地！离家出走竟被人推出马路遭车辆撞伤！太可怕的遭遇了〜

以下为防雷线



善熙（朴柱炫饰）从京浩（金永大饰）死后就找不到秀妍（崔艺彬饰），在寻找她的过程中甚至差点被车子撞到，多亏贤宇（李施优饰）及时赶到。警方调查后发现撞她的车竟然是父亲所承租。善熙父亲知道她潜入房间后大怒，再度禁止她进入那间房。神秘大叔姜贤敏（尹尚铉饰）向善熙表明自己是警察的身分，表示自己想要寻找证据将善熙爸爸绳之以法。此时有人在海边发现不明浮尸，以及李秀妍的学生证。



发生一连串事件后，父母打算将善熙送出国，妈妈也说出在善熙被收养来此时，照片中的哥哥在火灾中丧生，父母都不愿想起这段记忆，选择锁在那间房间里。善熙在网路上如何查找，都找不到曾让哥哥丧生的这场火灾报导，神秘大叔表示善熙爸爸势力庞大，足以掩盖这则报导，甚至抢走了他的孩子，善熙妈妈同时也阻止好友贤宇来跟善熙见面。善熙甚至听见父母偷偷议论著「要赶快杀掉才行」，令她觉得自己似乎就是父母要铲除的对象。



妈妈端来的南瓜粥，善熙根本不敢吃，甚至直接离家出走，她告诉贤宇自己已经离家，贤宇也打算去找善熙，但就在善熙等红灯时，被人从背后一把推出了马路，遭到行驶的车辆撞击而送医。在苏醒前她不断梦见原本慈爱的妈妈打算置她於死地，醒来后甚至对贤宇大喊「爸爸妈妈想杀掉我」，在一旁调查的两位警察觉得相当可疑，暗中观察著善熙的父母，两人木然的表情相当吓人。



贤宇似乎是目击者，看见一位黑衣人推了善熙而搭上计程车离开，画面中的侧脸，让人怀疑是失踪的秀妍。善熙出院返家，当作什么事都没有发生，继续当爸妈的乖女儿，但此时警方却找上门，认为善熙爸爸涉嫌杀害了秀妍，将其带回警局。待解的谜团非常多，高度悬疑是否将迎来想像不到的反转？



Viu Original原创悬疑韩剧《完美的家族》逢星期三、四晚上10时30分在「黄Viu」上架，香港观众亦可免费紧贴进度。

Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻