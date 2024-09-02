年度金曲預定！aespa〈Supernova〉蟬聯15周榜單冠軍，刷新K-POP近20年最長紀錄

女團aespa今年5月13日發布首張正規專輯《Armageddon》雙主打歌之一〈Supernova〉，目前在韓國主要音樂網站Melon和Genie的周榜中連續15周登頂，創下Melon網站成立20年以來的史上最長記錄。

〈Supernova〉發佈後僅12天（5月25日）便達成「Perfect All-Kill」成就（同時在iChart的實時、每日和每周榜單奪冠），令aespa成為2024年最快達成該成績的女子團體。 此外，〈Supernova〉在Melon和Genie的月榜中，自6月起至8月也連續三個月保持第一。



〈Supernova〉由SM娛樂金牌製作人KENZIE作詞，KENZIE、Paris Alexa、Dwayne “Dem Jointz” Abernathy Jr.共同作曲，Dem Jointz擔任編曲。 MV中韓國和泰國曼谷兩地進行拍攝，營造出真實世界與虛擬世界融合模糊的概念。

除了〈Supernova〉之外，aespa另一主打歌〈Armageddon〉以及收錄曲〈Live My Life〉、前作〈Drama〉〈Spicy〉也持續在排行榜上取得佳績，證明了強大的音源實力。



此外，aespa將於今日（2日）在澳大利亞墨爾本舉辦演唱會「2024 aespa LIVE TOUR - SYNK ： PARALLEL LINE – in Australia」。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞