邊佑錫代言韓國冰淇淋品牌！以新進研究員身份推出最新口味「佑錫也是外星人」9月1日全韓解鎖

韓國知名冰淇淋品牌SPC Baskin Robbins自從公開最新代言人演員邊佑錫後，粉絲們相當期待相關聯名活動，而日前也在特定Workshop店請到了邊佑錫共同公開了最新口味「佑錫也是外星人」，並宣布9月1日起全面在韓上市。

演員邊佑錫曾在以往的訪談中提到過，自己最愛吃的SPC Baskin Robbins口味就是「媽媽是外星人」「杏仁BongBong」以及「薄荷巧克力碎片」三種，而這三種口味也早已經默默地在Baskin Robbins成為銷售最強的前三名。9月1日更有新口味推出，是由代言人邊佑錫所參與產品開發過程的口味「佑錫也是外星人」。



根據SPC Baskin Robbins透露，邊佑錫在開發過程中對於味道的組合，比例以及產品命名等細節，都相當積極地提出意見，9月最新口味「佑錫也是外星人」是結合了平時邊佑錫最愛的兩個口味「媽媽是外星人」以及「薄荷巧克力碎片」的產品，包含了薄荷冰淇淋加巧克力冰淇淋，還有巧克力碎片以及餅乾巧克力球在內。



此外，該品牌更即將推出由邊佑錫最常使用的表情符號而獲得靈感的本月蛋糕，名為「和佑錫一起微笑」，另外本月甜點也將推出由薄荷和巧克力冰淇淋結合，與上述口味「佑錫也是外星人」相同的馬卡龍，9月中旬更計畫推出「佑錫也是外星人」同款口味的聖代。



SPC Baskin Robbins表示，擔任本次品牌代言人的邊佑錫，更是品牌的新進研究員，充滿熱情與創意研發出新產品「佑錫也是外星人」，將從9月本月新口味為開端，並將與照片小卡等周邊進行各種方式的行銷活動。為慶祝9月新口味上市，9月1日到3日至門市購買冰淇淋更享有折扣，在韓國旅遊的朋友快把握機會喔!



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