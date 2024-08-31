徐智慧特別出演《媽媽朋友的兒子》，飾演丁海寅的前女友！EP.5先公開：丁海寅＆庭沼玟一早就來個「床咚」

丁海寅、庭沼玟、金智恩、尹池溫主演的《媽媽朋友的兒子》雖然首播有不少觀眾嫌劇情老套，但上週播出已漸入佳境，收視也以6.5％創下自身最高紀錄。

第4集播出中終於解除時間膠囊的封印，崔承效（丁海寅 飾）過去在信中寫到對裵石榴（庭沼玟 飾）長久以來的心意。雖然他努力地想要否定當時的感情，並說：「那些感情已經超過期限了！」



而裵石榴爲了幫助 Atelier 和葛瑞普的商業活動，一起參加會議。但因爲前職場同事克里斯差點毀掉所有事情，沒想到...卻來個大反轉，尹明宇代表（全錫浩 飾）在會議上進行錄音外，竟然還和葛瑞普的首席副社長互相追蹤 SNS，把所有證據傳給他，最終克里斯被開除了，他們也獲得設計葛瑞普旗艦店的機會。聽到這個消息後，裵石榴高興地擁抱崔承效，在那一瞬間崔承效明白從很久以前開始自己的心就沒有結束過。



但...在這個情況下，崔承效的前女友張泰熙（徐智慧 飾）登場了，公開的劇照中三人面對面，讓人產生尷尬和微妙的緊張感。還有張泰熙看著兩人驚慌失措的反應，而她來找前男友崔承效的理由是什麼？會讓崔承效和裵石榴關係帶來什麼樣的變數呢？製作組也表示：「徐智慧將展現特別出演以上的存在感，在劇情發展中起到重要作用，請關注三人之間會發生什麼樣的新變化。」



另外，第5集先公開中，裵石榴以為是弟弟裵東鎮（李承協 飾）躺在她的床上，大喊大叫又打他：「起床！就算打死你也要叫醒你！」結果起來的竟然是崔承效，還直接來床咚，裵石榴：「怎麼回事？你怎麼在這裡？」裵東鎮看到這幕大喊：「爸爸！他們兩個好奇怪！」期待今晚第5集播出啊！

승효X석류 침대 사건

=동생인 줄 알았는데 최씅이었던 사건

동진이는 봤지만 티벤은 못 본 걸로 해줄게 (부끄)



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