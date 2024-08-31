徐智慧特别出演《妈妈朋友的儿子》，饰演丁海寅的前女友！EP.5先公开：丁海寅＆庭沼玟一早就来个「床咚」

丁海寅、庭沼玟、金智恩、尹池温主演的《妈妈朋友的儿子》虽然首播有不少观众嫌剧情老套，但上周播出已渐入佳境，收视也以6.5％创下自身最高纪录。

第4集播出中终於解除时间胶囊的封印，崔承效（丁海寅 饰）过去在信中写到对裵石榴（庭沼玟 饰）长久以来的心意。虽然他努力地想要否定当时的感情，并说：「那些感情已经超过期限了！」



而裵石榴爲了帮助 Atelier 和葛瑞普的商业活动，一起参加会议。但因爲前职场同事克里斯差点毁掉所有事情，没想到...却来个大反转，尹明宇代表（全锡浩 饰）在会议上进行录音外，竟然还和葛瑞普的首席副社长互相追踪 SNS，把所有证据传给他，最终克里斯被开除了，他们也获得设计葛瑞普旗舰店的机会。听到这个消息后，裵石榴高兴地拥抱崔承效，在那一瞬间崔承效明白从很久以前开始自己的心就没有结束过。



但...在这个情况下，崔承效的前女友张泰熙（徐智慧 饰）登场了，公开的剧照中三人面对面，让人产生尴尬和微妙的紧张感。还有张泰熙看著两人惊慌失措的反应，而她来找前男友崔承效的理由是什么？会让崔承效和裵石榴关系带来什么样的变数呢？制作组也表示：「徐智慧将展现特别出演以上的存在感，在剧情发展中起到重要作用，请关注三人之间会发生什么样的新变化。」



另外，第5集先公开中，裵石榴以为是弟弟裵东镇（李承协 饰）躺在她的床上，大喊大叫又打他：「起床！就算打死你也要叫醒你！」结果起来的竟然是崔承效，还直接来床咚，裵石榴：「怎么回事？你怎么在这里？」裵东镇看到这幕大喊：「爸爸！他们两个好奇怪！」期待今晚第5集播出啊！

승효X석류 침대 사건

=동생인 줄 알았는데 최씅이었던 사건

동진이는 봤지만 티벤은 못 본 걸로 해줄게 (부끄)



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