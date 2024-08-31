李钟硕给金宇彬&秀智新剧《都会实现吗》送咖啡车，《学校2013》《当你沉睡时》十年友谊不断

李钟硕和金宇彬延续十几年的友谊令人羡慕，秀智弯腰为金宇彬拍照、不计形象的模样也超可爱XD

今日上午，正在拍摄新剧《都会实现吗》的金宇彬和秀智通过个人IG分享片场近况，原来是李钟硕送来了咖啡车给大家享用。





李钟硕2012年与金宇彬一起拍摄《学校2013》而结识，成为圈内知名好友，2017年又与秀智搭档主演口碑剧集《当你沉睡时》，与两位主角都缘分不浅。

金宇彬留言说「南舜啊谢谢你」，「高南舜」正是《学校2013》里李钟硕角色的名字。 秀智则留言道「宰璨xi，谢谢你」，「丁宰璨」是李钟硕在《当你沉睡时》的角色XD





照片中金宇彬和秀智与工作人员一起在咖啡车前各种合照，气氛十分和睦。







秀智还调皮地弯下腰仰拍金宇彬，逗得金宇彬哈哈大笑：









这张应该就是秀智摄影作品XD



此外，金宇彬和秀智正在2016年的《任意依恋》之后二度合作，共同主演奇幻浪漫喜剧《都会实现吗》，讲述互相掌握生死大权的情感过剩灯精灵「Genie」（金宇彬 饰）和情感匮乏精灵「佳英」（秀智 饰），围绕三条不知是幸运还是惩罚的愿望展开的故事，剧情不会给人压力、 只有熟悉的味道。 由「王牌编剧」《黑暗荣耀》金银淑作家与擅长喜剧的《鸡不可失》导演李炳宪导演强强联手，备受期待，预计今年内通过Netflix与观众见面。





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