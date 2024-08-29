金宇彬动作新片《黑带出勤中》正式预告公开，与金成均文武搭档盯紧前科犯！9/13 Netflix独家上线

在《末日骑士》和《外星+人》系列之后，金宇彬终於又有新作同大家见面！这次他化身武力值拉满的「武道事务官」，与直觉满分但动手能力不强的「保护观察官」金成均一起监视前科犯，守护市民安全！

《黑带出勤中》是一部动作电影，讲述武道高手「李政道」（金宇彬 饰）在保护观察官「金宣民」（金成均 饰）的提议下以「武道事务官」身份一同工作，为预防犯罪而24小时紧密监视电子脚环佩戴者的故事。 李政道乍一看只是普通的年轻人，但极具正义感、对身处困难的人无法视而不见，最特别的是跆拳道、剑道和柔道加起来达到9段，是不折不扣的实力者。



金宣民对犯罪行为拥有出色的直觉，但武力值普普通通，发现李政道的才能和直觉后，劝说他成为正式的武道事务官。



29日，Netflix全新公开《黑带出勤中》组合海报，以首尔的住宅区为背景，身穿武道实务官和保护观察官制服的李政道和金宣民站在前方，肩并肩开心微笑的模样展现出强大的团队合作默契。 此外，住宅区各处出现关於位置和电池剩余电量的图示，暗示他们为了实时监控电子脚环佩戴者、预防犯罪，必须不分昼夜全力以赴，亦增添一份趣味性。 画面中「电池耗尽、追踪装置损坏」等字句预示了李政道和金宣民将面临的紧急情况，究竟他们能否顺利解决每一次事件呢？



同时公开的主预告中，李政道和往常一样骑单车为父亲经营的炸鸡店送餐，过程中偶然遇到了一名武道事务官正在被戴著电子脚环的前科犯殴打，於是用他共计9段的卓越武道实力迅速将前科犯制服。 此后，李政道获得了勇敢市民奖状，与保护观察官金宣民一起成为24小时紧密监视电子脚环佩戴者的武道实务官。

当他发现目标所在房屋没有防盗窗时，迅速洞察了电子脚环佩戴者的意图，展现了敏捷的判断力。 得益於他的机智，抓捕行动得以迅速结束，金宣民宣读米兰达警告，展现了两人默契的配合。



另一方面，极其恶劣的罪犯「姜奇中」（李铉杰 饰）在完成20年刑期后出狱、令民众倍感紧张。 李政道认为「等到他犯案就太迟了」，主动请缨跟踪姜奇中。 这对搭档贴上「法务部」标志、练手出击打击罪犯，一幕幕惊心动魄的动作场面轮番上演。 搞笑的是，李政道逮捕罪犯时也想宣读米兰达警告，却苦於记不清文句，思索再三只说出：「成为呈堂证供... 你有权！」XD



《黑带出勤中》选择了「武道实务官」这一前所未见的题材，金宇彬和金成均与角色完美契合、默契十足，加上《青年警察》《猎犬》导演金周焕的高水准打斗风格，让人充满期待！《黑带出勤中》将於9月13日通过Netflix全球独家上线。



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