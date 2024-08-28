浪漫喜剧《因为不想吃亏》申敏儿婚纱造型成焦点！脸蛋真的疯了，因为是她穿所以超漂亮～

大家敢不敢驾驭这件裙子呢？因为是申敏儿穿，才会高分过关啦！XD

tvN 全新韩剧《因为不想吃亏》上周末开播，讲述因为不想吃亏而举办婚礼的孙海英（申敏儿 饰）与不想给人带来损害而假扮新郎的金智旭（金永大 饰）之间，零损益的爆笑罗曼史。



其中，申敏儿的角色在试穿婚纱照时，礼服意外成为了讨论的焦点！整件色系贴近肌肤的杏色外，用满满的蕾丝荷叶边装饰连身裙，无数个白色大蝴蝶结，有网友形容是穿了一件蛋糕在身上，虽然自己绝对不可能选这个造型，但申敏儿穿也太合理～太好看了吧！













同剧演员李相二也留言称赞道：「孙科长，你真漂亮。」申敏儿回：「喔某～老板，谢谢你（的称赞）。」李相二剧中饰演孙海英工作公司的CEO夫奎贤一角，不相信命中注定的非婚主义者。



▼剧中片段，礼服款式被说太丢脸了～XD：



网友留言：「因为是申敏儿，所以好可爱」、「真的会让人直接联想到蛋糕，还是好几层的那种订制款」、「这什么啊哈哈哈，但是好适合」、「太有趣了，这么多年了申敏儿的脸蛋依旧好疯狂」、「也只有申敏儿驾驭的了」、「脸好看，裙子好丑，但因为是申敏儿穿所以超漂亮～」、「我很好奇金宇彬的看法」



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