曹寶兒要結婚了♥與素人男友將在10月舉行婚禮！好消息不斷～日前還已確定出演《吞金》、《山寨人生》

今日（28）據韓媒 JTBC 新聞報導，有演藝相關人士表示：「曹寶兒將於10月與素人男友在華克山莊首爾飯店舉行婚禮。」

隨後，曹寶兒經紀公司 XYZ Studio 也證實結婚消息，表示：「曹寶兒演員遇到珍貴的緣分，長期以來積累對彼此的信任和愛意，約定在即將到來的秋天約定一起度過一生。考慮到非藝人準新郎和雙方家人，婚禮將在首爾某處非公開舉行。」

另外，還補充道：「向一直支持曹寶兒演員，以溫暖的心態關注曹寶兒演員的各位表示深深的感謝，希望大家給予溫暖的祝賀。爲了報答大家的喜愛，作爲演員今後也會以好的演技報答大家，希望大家多多關注和支持。」



曹寶兒在2012年《閉嘴！花美男樂團》中正式以演員身分出道，陸續出演《馬醫》、《剩餘公主》、《失蹤的黑色M》、《住在我家的男人》、《愛情的溫度》、《福秀回來了》、《九尾狐傳》、《軍檢察官多伯曼》和《戀愛不可抗力》等劇，以多樣的角色展現各種魅力。在《白種元的胡同餐館》、《New World：虛擬貨幣爭霸戰》和《帳篷外面是歐洲南法篇》等綜藝節目中，展現特有可愛、親切的性格，提高觀眾的好感。



今年2月，曹寶兒與新公司 XYZ Studio 簽約開始新的活動，目前已確定兩部 OTT 平台大作。首先將與李宰旭、鄭家藍、嚴志媛、金材昱等人合作的 Netflix 懸疑愛情史劇《吞金》，講述朝鮮第一商人「沈烈國」的獨生子「虹朗」8歲時失蹤，成年後突然出現在家人面前，其同父異母的姐姐「在伊」懷疑其真實身份並進行追查而引發的故事。



近日也確定和金秀賢搭擋 Disney+《山寨人生》（Knock Off），該劇講述一個因 IMF 而徹底改變人生的男人從平凡的公司職員成爲世界級山寨市場帝王的故事，期待她接下來的作品呢！



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