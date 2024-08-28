曹宝儿要结婚了♥与素人男友将在10月举行婚礼！好消息不断～日前还已确定出演《吞金》、《山寨人生》

今日（28）据韩媒 JTBC 新闻报导，有演艺相关人士表示：「曹宝儿将於10月与素人男友在华克山庄首尔饭店举行婚礼。」

随后，曹宝儿经纪公司 XYZ Studio 也证实结婚消息，表示：「曹宝儿演员遇到珍贵的缘分，长期以来积累对彼此的信任和爱意，约定在即将到来的秋天约定一起度过一生。考虑到非艺人准新郎和双方家人，婚礼将在首尔某处非公开举行。」

另外，还补充道：「向一直支持曹宝儿演员，以温暖的心态关注曹宝儿演员的各位表示深深的感谢，希望大家给予温暖的祝贺。爲了报答大家的喜爱，作爲演员今后也会以好的演技报答大家，希望大家多多关注和支持。」



曹宝儿在2012年《闭嘴！花美男乐团》中正式以演员身分出道，陆续出演《马医》、《剩余公主》、《失踪的黑色M》、《住在我家的男人》、《爱情的温度》、《福秀回来了》、《九尾狐传》、《军检察官多伯曼》和《恋爱不可抗力》等剧，以多样的角色展现各种魅力。在《白种元的胡同餐馆》、《New World：虚拟货币争霸战》和《帐篷外面是欧洲南法篇》等综艺节目中，展现特有可爱、亲切的性格，提高观众的好感。



今年2月，曹宝儿与新公司 XYZ Studio 签约开始新的活动，目前已确定两部 OTT 平台大作。首先将与李宰旭、郑家蓝、严志媛、金材昱等人合作的 Netflix 悬疑爱情史剧《吞金》，讲述朝鲜第一商人「沈烈国」的独生子「虹朗」8岁时失踪，成年后突然出现在家人面前，其同父异母的姐姐「在伊」怀疑其真实身份并进行追查而引发的故事。



近日也确定和金秀贤搭挡 Disney+《山寨人生》（Knock Off），该剧讲述一个因 IMF 而彻底改变人生的男人从平凡的公司职员成爲世界级山寨市场帝王的故事，期待她接下来的作品呢！



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