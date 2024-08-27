終於！！從劉在錫→Hoshi、Karina新音樂節目《Synchro You》正式啟航，9月16日中秋佳節首播

能定檔在這個時段，可以說是口碑極佳、話題度很高的節目啊！大家是不是很期待呢？

KBS 2TV 全新音樂節目《Synchro You》將於9月16日中秋佳節的黃金檔期回歸，值得信賴的主持群以「國民MC」劉在錫為首，還有李笛、李龍真、SEVENTEEN Hoshi、aespa Karina 和 Jonathan 一共六人所組成的「Synchro You 推理團」（相似推理團）。





節目主旨是在 AI 打造出與原版相似度99%的舞台上，尋找出頂級歌手們呈現的1%幻想翻唱舞台。在上一次試播中，令觀眾們大飽耳福的舞台呈現，也帶來了無限感動和話題度，這一次正式節目的Hoshi、Karina、Jonathan強大的忙內Line也令人期待！

▼試播節目上的可愛小插曲，10 cm權正烈跟Hoshi即興合唱〈Phonecert〉：



《Synchro You》試播第一集就創下3.6%的高收視率，兩集都佔據了2049收視率全頻道同時段綜藝的第一名，全體節目內容的第二名，堂堂正正地進入了下半年的正規綜藝陣容。

正式播出的第一集將會在中秋連假的9月16日下午6點40分播出，之後從第二集開始是每週一的晚間8點30分播出。

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