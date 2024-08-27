终於！！从刘在锡→Hoshi、Karina新音乐节目《Synchro You》正式启航，9月16日中秋佳节首播

能定档在这个时段，可以说是口碑极佳、话题度很高的节目啊！大家是不是很期待呢？

KBS 2TV 全新音乐节目《Synchro You》将於9月16日中秋佳节的黄金档期回归，值得信赖的主持群以「国民MC」刘在锡为首，还有李笛、李龙真、SEVENTEEN Hoshi、aespa Karina 和 Jonathan 一共六人所组成的「Synchro You 推理团」（相似推理团）。





节目主旨是在 AI 打造出与原版相似度99%的舞台上，寻找出顶级歌手们呈现的1%幻想翻唱舞台。在上一次试播中，令观众们大饱耳福的舞台呈现，也带来了无限感动和话题度，这一次正式节目的Hoshi、Karina、Jonathan强大的忙内Line也令人期待！

▼试播节目上的可爱小插曲，10 cm权正烈跟Hoshi即兴合唱〈Phonecert〉：



《Synchro You》试播第一集就创下3.6%的高收视率，两集都占据了2049收视率全频道同时段综艺的第一名，全体节目内容的第二名，堂堂正正地进入了下半年的正规综艺阵容。

正式播出的第一集将会在中秋连假的9月16日下午6点40分播出，之后从第二集开始是每周一的晚间8点30分播出。

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