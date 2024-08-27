《媽媽朋友的兒子》庭沼玟在丁海寅手機中想被儲存成這名字！丁海寅：「出生以來第一次手機裡出現這個字～」

為新劇《媽媽朋友的兒子》丁海寅與庭沼玟（庭沼珉）合體宣傳而來到時尚雜誌專訪，兩人對於彼此間的化學反應互相給予超高分數，以及默契考驗問答遊戲也非常逗趣。
問到兩人對於劇中的化學反應給幾分呢？庭沼玟先是回答了100分滿分她給1000分！丁海寅則在思考中被催促回應，而說出了「2000分」這個答案。雖然兩人首次見面時有點尷尬不自在，但隨著電視劇拍攝也變得熟悉了，庭沼玟認為本劇笑點很多，丁海寅則表示在現場時庭沼珉總是讓他想笑，看起來兩人搭配得相當有默契。
兩人也被問到希望以什麼名稱被對方儲存在手機裡？丁海寅立即就說：「你該不會就輸入『丁海寅演員』這樣吧？」讓庭沼珉大吃一驚，她拿出手機，真的是寫著『丁海寅（演員）』，丁海寅好奇「你還有認識另一個跟我同名的人嗎？所以非得幫我加上職業？」而丁海寅自己則是只幫庭沼玟儲存名字而已，接著兩人交換輸入自己想要被儲存的名字，丁海寅幫她輸入了「海寅歐巴（笑臉）」，庭沼玟則是寫入「漂亮Tomini（沼玟刻意可愛的念法）」讓丁海寅當場差點念不出來。丁海寅也直說，出生以來第一次有人在他手機中儲存名字是「漂亮的xxx」。
接下來出了很多道題目互相測試兩人是否了解對方，譬如丁海寅在軍中擔任什麼樣的職務？庭沼玟立刻就說出是駕駛兵，而庭沼玟習慣在吃東西時加入什麼？原以為難度有點高，她想多給丁海寅一個提示，不過丁海寅卻立即回答出「香菜」，令庭沼玟相當驚訝，丁海寅則表示這點庭沼玟曾經說過自己愛加香菜。兩人也表達劇中角色應該屬於什麼樣的MBTI個性，相當逗趣，也請大家持續關注兩人在劇中的感情線發展。
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