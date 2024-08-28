連續3個月！邊佑錫蟬聯「Hot Charactor Awards」第一，擊敗金秀賢、都敬秀
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連續3個月！邊佑錫蟬聯「Hot Charactor Awards」第一，擊敗金秀賢、都敬秀

明星   2024年8月28日   星期三09:49   Tracy  

（封面圖源：IG@varoent_official）

《背著善宰跑》已經結束了3個多月，憑藉該劇登頂大勢行列的邊佑錫人氣依舊。

全球粉絲平臺「UPICK」在8月13日至8月26日期間，針對韓國頂級演員進行了「Hot Charactor Awards」的投票。 結果顯示，邊佑錫拔得頭籌。

該榜單中，邊佑錫、都敬秀和金秀賢在最後階段展開了激烈的競爭，名次你爭我趕充滿了緊張感。 最終，邊佑錫以總票15,124,407連續三個月穩居第一。 此外，李昇基、李俊昊、金世正、申惠善和車銀優等人氣演員也躋身前列。
（圖源：UPICK截圖）

作為冠軍的獎勵，邊佑錫將獲得在樂天世界商城Art Canvas電子屏幕廣告位，該廣告將展示粉絲們親自製作的方案，對粉絲和演員來說意義非凡。邊佑錫憑藉《背著善宰跑》中癡情男主人設掀起了「邊佑錫熱潮」。 即使在電視劇結束後，他依然受到全球粉絲的喜愛。
（圖源：IG@varoent_official）

此外，邊佑錫各種廣告代言接到手軟，更是成功證明了「邊佑錫效應」。

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