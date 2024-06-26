女帝來襲！少女時代孝淵登 『ONE TONE CONCERT』號召全台SONE，K-POP二代團回憶殺！時隔三年，少女時代舞后華麗登場 『ONE TONE CONCERT』演出

二代團韓流迷的福音來了！ONE TONE CONCERT 官方宣布，時隔三年韓國人氣女團少女時代的舞后孝淵將在本次演唱會中登台演出！

自 2021 台南跨年演唱會因疫情關係採線上演出後，全台SONE就敲碗希望能再次看到孝淵的現場演出，主辦公布這一消息，迅速在粉絲圈內引發轟動，大家無不期待能親眼見證這位K-pop女王的魅力風采。

ONE TONE CONCERT 以其獨特的音樂氛圍和頂尖的表演陣容著稱，本次更邀請『韓國導演及視訊組』操刀為演唱會進行視覺與演出製作，標榜在台灣也看得到韓國製作的音樂節，而此次孝淵的加入更是為演出增添了無限亮點，作為少女時代的核心成員之一，孝淵以其卓越的舞蹈實力和超強的舞台掌控力在全球擁有眾多忠實粉絲，她的到來無疑會讓整場演出掀起一陣狂熱浪潮。



演唱會主辦方表示，孝淵不僅會帶來多首人氣金曲，更準備特別的舞台表演，為台灣的粉絲獻上難忘的視聽盛宴，此次 ONE TONE CONCERT演唱會將於【2024年7月20、7月21日】在【國立體育大學綜合體育館】舉行，首日將以全二代團陣容為賣點，公布孝淵等五組藝人，帶給大家滿滿二代團回憶歌曲，預計將吸引大批二代團愛好者前來共襄盛舉，第二日則以台北最大的韓國嘻哈盛事，七組韓國饒舌歌手，在台灣準時盛大登場。



欲了解更多演唱會詳情及最新消息，敬請關注主辦單位官方Instagram：https://www.instagram.com/one_tone_official/。

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