【《第3屆青龍系列大獎》入圍名單】《Moving 異能》7項提名、視帝視后競爭超激烈！

將在7月19日舉行的《第3屆青龍系列大獎》是由朝鮮體育報主辦的影視獎項，以茲獎勵韓國原創串流節目。
此次公開入選的作品是以去年6月1日至2024年5月31日公開的原創串流節目（國內電視劇、綜藝）爲對象，從10日至25日在網站上進行的第一輪投票和體育朝鮮娛樂記者們的評價、專家集體問卷調查選出的。
電視劇部門 最優秀作品賞
《假面女郎》
《Moving 異能》
《殺人者的難堪》
《愛情少一啪》
《精神病房也會迎來清晨》
電視劇部門 男主角賞
《Moving 異能》柳承龍
《The 8 Show》柳俊烈
《逆貧大叔》卞約漢
《少年時代》任時完
《殺人者的難堪》崔宇植
電視劇部門 女主角賞
《精神病房也會迎來清晨》朴寶英
《末日愚者》安恩真
《愛情少一啪》李絮
《The 8 Show》千玗嬉
《Moving 異能》韓孝周
電視劇部門 男配角賞
《Moving 異能》金成均
《殺人者的購物中心》徐賢宇
《假面女郎》安宰洪
《逆貧大叔》李奎炯
《殺人者的難堪》李熙俊
電視劇部門 女配角賞
《Moving 異能》郭善英
《殺人者的購物中心》金海娜
《假面女郎》廉惠蘭
《The 8 Show》李周英
《逆貧大叔》Tiffany Young
電視劇部門 新人男演員賞
《夜幕降臨》金佑錫（金宇碩）
《精神病房也會迎來清晨》盧載沅
《少年時代》李施優
《Moving 異能》李正河
《High Cookie》崔顯旭
電視劇部門 新人女演員賞
《Moving 異能》高允貞
《殺人者的購物中心》金慧峻
《The 8 show》李烈音
《金字塔遊戲》張多雅
《寄生獸：灰色部隊》全少妮
以此次發表的入選作品將在6月27日至7月16日開放網路投票，而《第3屆青龍系列大獎》將於7月19日晚上8時30分（韓國時間）在仁川Paradise City舉行，並通過 KBS 進行現場直播。
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