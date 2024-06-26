【《第3屆青龍系列大獎》入圍名單】《Moving 異能》7項提名、視帝視后競爭超激烈！

將在7月19日舉行的《第3屆青龍系列大獎》是由朝鮮體育報主辦的影視獎項，以茲獎勵韓國原創串流節目。

此次公開入選的作品是以去年6月1日至2024年5月31日公開的原創串流節目（國內電視劇、綜藝）爲對象，從10日至25日在網站上進行的第一輪投票和體育朝鮮娛樂記者們的評價、專家集體問卷調查選出的。



電視劇部門 最優秀作品賞

《假面女郎》

《Moving 異能》

《殺人者的難堪》

《愛情少一啪》

《精神病房也會迎來清晨》



電視劇部門 男主角賞

《Moving 異能》柳承龍

《The 8 Show》柳俊烈

《逆貧大叔》卞約漢

《少年時代》任時完

《殺人者的難堪》崔宇植



電視劇部門 女主角賞

《精神病房也會迎來清晨》朴寶英

《末日愚者》安恩真

《愛情少一啪》李絮

《The 8 Show》千玗嬉

《Moving 異能》韓孝周



電視劇部門 男配角賞

《Moving 異能》金成均

《殺人者的購物中心》徐賢宇

《假面女郎》安宰洪

《逆貧大叔》李奎炯

《殺人者的難堪》李熙俊

電視劇部門 女配角賞

《Moving 異能》郭善英

《殺人者的購物中心》金海娜

《假面女郎》廉惠蘭

《The 8 Show》李周英

《逆貧大叔》Tiffany Young

電視劇部門 新人男演員賞

《夜幕降臨》金佑錫（金宇碩）

《精神病房也會迎來清晨》盧載沅

《少年時代》李施優

《Moving 異能》李正河

《High Cookie》崔顯旭

電視劇部門 新人女演員賞

《Moving 異能》高允貞

《殺人者的購物中心》金慧峻

《The 8 show》李烈音

《金字塔遊戲》張多雅

《寄生獸：灰色部隊》全少妮



以此次發表的入選作品將在6月27日至7月16日開放網路投票，而《第3屆青龍系列大獎》將於7月19日晚上8時30分（韓國時間）在仁川Paradise City舉行，並通過 KBS 進行現場直播。

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