演員直接唱OST最有效果！人氣電視劇OST也衝榜，甚至在電視劇結束後持續延燒！

近期最夯的人氣電視劇《背著善宰跑》中的OST仍有5首歌曲在Melon等各大排行榜上名列前茅，連Billboard告示牌全球前200名，人氣最高的「陣雨」也在其中。

《背著善宰跑》的OST能夠獲得這樣的大成功，其實是因為他匯集了劇中的角色並且由他們自己演唱，更能有著聚集粉絲心情的協同效應。即使電視劇已經播畢，但仍然持續人氣不滅，在榜單中仍有好成績，更有著一群患上了「柳善宰症候群」或「邊佑錫症候群」的粉絲們，讓這部作品的OST有著不亞於一般偶像團體或歌手的表現。



除了已經播畢一個月左右的《背著善宰跑》仍有5首OST歌曲停留在Top100名的榜單中，以6月25日為基準，邊佑錫所演唱的「陣雨」排名第4，柳會勝所演唱的「I Think I Did」排名第41，10cm所演唱的「春雪」排名第48，劇中樂團Eclipse也由邊佑錫所演唱的「Run Run」排名第69，Minnie所演唱的「像夢一樣」則是在第94名。更早之前播畢的《淚之女王》也有推出由金秀賢所演唱的OST，也讓劇迷們持續支持。



這現象是繼之前2021年的《機智醫生生活》後再度發生，當時也是劇中的醫師們都以Live樂團的形式來翻唱一些經典曲目如「AROHA」「以為會愛上你」等，也獲得了人氣支持。原本OST的市占率在2022年中旬開始逐漸下滑，去年一整年都沒有超過10％，近來從《淚之女王》與《背著善宰跑》以劇中角色發表OST，讓OST受到人氣關注，感覺活躍了起來。



而電視界也可望遵循這樣的模式，以演員在劇中的角色搭配劇情，來發表OST歌曲，產生協同效應，之後OST也可能會有更多相同的方式呈現。

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