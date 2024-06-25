超真摯的韓流大勢！《背著善宰跑》邊佑錫菲律賓粉絲會哭到需要深呼吸調整
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超真摯的韓流大勢！《背著善宰跑》邊佑錫菲律賓粉絲會哭到需要深呼吸調整

明星   2024年6月25日   星期二10:52   Tracy  

（封面圖源：IG@byeonwooseok）

「善宰」邊佑錫的粉絲見面會開到了菲律賓，沒想到途中廣大粉絲卻看到了他的淚水，到底發生了什麼？

22日，邊佑錫粉絲會「2024 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour SUMMER LETTER」在菲律賓馬尼拉的New Frontier Theater隆重舉行，他憑藉《背著善宰跑》中癡情男「善宰」而人氣大爆發，趁著這股熱潮在亞洲舉辦了巡迴粉絲見面會。

當地的粉絲們精心為邊佑錫錄製了影片，看完之後邊佑錫就忍不住落下了眼淚，十分感性。 他覺得對不起粉絲，說道：「沒想到粉絲會之前身體有些不舒服，應該一起享受粉絲會才對，一直都擔心讓大家看到這一面，因為大家這麼支持我，才讓我可以有趣地、好好地進行這場活動，因為太感謝大家了，突然情緒有些激動。」 邊佑錫真摯的發言也感染了在場的菲律賓粉絲，不少人也跟著落淚，並紛紛鼓掌鼓勵台上的他。

結束菲律賓粉絲會的邊佑錫即將趕赴印度雅加達，之後還要在新加坡、首爾和香港繼續和粉絲們見面。

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