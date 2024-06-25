超真摯的韓流大勢！《背著善宰跑》邊佑錫菲律賓粉絲會哭到需要深呼吸調整

「善宰」邊佑錫的粉絲見面會開到了菲律賓，沒想到途中廣大粉絲卻看到了他的淚水，到底發生了什麼？

22日，邊佑錫粉絲會「2024 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour SUMMER LETTER」在菲律賓馬尼拉的New Frontier Theater隆重舉行，他憑藉《背著善宰跑》中癡情男「善宰」而人氣大爆發，趁著這股熱潮在亞洲舉辦了巡迴粉絲見面會。

當地的粉絲們精心為邊佑錫錄製了影片，看完之後邊佑錫就忍不住落下了眼淚，十分感性。 他覺得對不起粉絲，說道：「沒想到粉絲會之前身體有些不舒服，應該一起享受粉絲會才對，一直都擔心讓大家看到這一面，因為大家這麼支持我，才讓我可以有趣地、好好地進行這場活動，因為太感謝大家了，突然情緒有些激動。」 邊佑錫真摯的發言也感染了在場的菲律賓粉絲，不少人也跟著落淚，並紛紛鼓掌鼓勵台上的他。



우석이가 팬분들께 미안해하고 자책하고 있을까봐 너무 걱정됨。。벼누석 본인에게 엄격하고 철저한 편이라,,,사실 아픈거 말하기전까지 아무도 몰랐는데 컨디션 안좋아서 잘 못해드린거 같다고 그거때문에 너무 속상해서 우는 변우석을 보면서 휀걸1 방구석에서 눙물흘리는중



변우석 사랑해… pic.twitter.com/54YUgmKLQQ — (@hbwsday_1031) June 22, 2024

240622 변우석 마닐라팬미팅 #MNL

눈물 꾹꾹 심호흡 후후 pic.twitter.com/h6LstB99AJ — 갸친렁이 (@nayulung2) June 22, 2024

結束菲律賓粉絲會的邊佑錫即將趕赴印度雅加達，之後還要在新加坡、首爾和香港繼續和粉絲們見面。

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