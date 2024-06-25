Disney+全新綜藝《我是加百列》朴寶劍因這事哭變淚人兒　朴明洙竟拍成蜜月旅行

Disney+除了戲劇作品一部部皆是神作之外，綜藝更是紅遍海內外。獨家跟播的全新體驗綜藝《我是加百列》邀請到帥氣男星朴寶劍、池昌旭，以及綜藝人朴明洙、洪真慶、廉惠蘭，與知名 YTR DEX助陣，體驗72小時陌生人的日常。節目首播就有好成績，收視率達1.469%，高於前一檔節目《戀愛兄妹》首播。打頭陣的朴寶劍與朴明洙體驗生活超豐富，且朴寶劍又再度化身小哭包啦！

《我是加百列》真實感100%

由《無限挑戰》與《玩什麼好呢》的製作人金泰浩打造的實境節目《我是加百列》兼具趣味與省思，且相當有金泰浩獨有的感性風格。首位體驗他人生活的男星為演員朴寶劍，他到出發當天才知道自己要去愛爾蘭都柏林，但他卻對自己要化身的陌生人一無所知，只能從陌生人居住的環境，以及他的朋友、家人了解「自己」的個性、職業與私人狀況。另外朴明洙則是造訪泰國清邁，但一句泰文都不會講的他，也只好透過手機翻譯軟體與「自己」的太太來交流，身邊完全沒有工作人員協助，可說是真實感100%的綜藝節目。



「小哭包」朴寶劍又上線啦

被粉絲稱作是水做的朴寶劍，由於共感能力極強因此時常落淚（儘管他過去曾自豪說自己不愛哭），在這次的都柏林之旅中，他了解自己要體驗的人叫盧里，是一名業餘合唱團的指揮家，也是合唱團的核心主角。而在某次的練習中，他跟著團員們在禮堂內一同練習，也持續挑戰自己的獨唱。不過似乎深深被歌曲感動，在練習到一半時忍不住大哭起來。他坦言在當下他感覺到神聖感，加上團員們的和聲堆砌起來格外觸動心弦，而朴寶劍也有感而發說「我現在是在體驗別人的人生，想要過好他的生活。朋友們也在激勵著我，讓我真的很感動！」



寶藏男孩朴寶劍

盧里是一名指揮家，因此需要極高的音樂素養，也需要向團員說明歌曲可以改進的地方。朴寶劍雖然是一名演員，但可說是寶藏男孩也不為過！他透露自己在大學時期的畢業公演是音樂劇，自認音樂鑑賞力不錯的他，在與合唱團的團員們練習時精準的給出了各項建議，像是加點爵士感以及演唱中作出漸強感，團員們經由修改過後的表演令人更加驚艷。連棚內的主持人Defconn與Davichi都直呼起雞皮疙瘩。



朴明洙其實是去蜜月旅行？！

另外一名要體驗陌生人日常的為朴明洙，他前往泰國清邁化身成攤販商「沃帝」。最逗趣的莫過於他才剛走出機場，這名來接他的女性直接告訴他「我是你太太賈姆！」讓朴明洙一時不知該如何反應。不過隨著時間推進，朴明洙也漸漸熟悉「沃帝」的生活，儘管他跟賈姆才剛認識，但兩人依然靠著肢體語言熟悉彼此。朴明洙還負責育兒的工作，抱著6個月大的寶寶唱著搖籃曲陪伴入睡，充滿父愛的模樣，也被Defconn搞笑吐槽「這是去蜜月旅行吧！」



然而兩人的考驗才剛要開始！人在都柏林的朴寶劍必須要加緊準備3天後登場的街頭節慶表演，甚至還要帶領合唱團擔任指揮的重責大任；另一方面，才剛知道自己的工作是賣青木瓜沙拉攤商的朴明洙，隔天就要獨自前往採購。雪上加霜的是他千辛萬苦的採購完之後，赫然忘記自己的車子停哪邊了，到底朴明洙能不能安然度過這72小時？朴寶劍又會展現和何種面貌？請一定要鎖定Disney+《我是加百列》。



Disney+獨家跟播綜藝《我是加百列》共14集，更新時間每週五 晚間9:50上架新1集！

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