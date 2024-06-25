超真挚的韩流大势！《背著善宰跑》边佑锡菲律宾粉丝会哭到需要深呼吸调整

「善宰」边佑锡的粉丝见面会开到了菲律宾，没想到途中广大粉丝却看到了他的泪水，到底发生了什么？

22日，边佑锡粉丝会「2024 ByeonWooSeok Asia Fanmeeting Tour SUMMER LETTER」在菲律宾马尼拉的New Frontier Theater隆重举行，他凭藉《背著善宰跑》中痴情男「善宰」而人气大爆发，趁著这股热潮在亚洲举办了巡回粉丝见面会。

当地的粉丝们精心为边佑锡录制了影片，看完之后边佑锡就忍不住落下了眼泪，十分感性。 他觉得对不起粉丝，说道：「没想到粉丝会之前身体有些不舒服，应该一起享受粉丝会才对，一直都担心让大家看到这一面，因为大家这么支持我，才让我可以有趣地、好好地进行这场活动，因为太感谢大家了，突然情绪有些激动。」 边佑锡真挚的发言也感染了在场的菲律宾粉丝，不少人也跟著落泪，并纷纷鼓掌鼓励台上的他。



우석이가 팬분들께 미안해하고 자책하고 있을까봐 너무 걱정됨。。벼누석 본인에게 엄격하고 철저한 편이라,,,사실 아픈거 말하기전까지 아무도 몰랐는데 컨디션 안좋아서 잘 못해드린거 같다고 그거때문에 너무 속상해서 우는 변우석을 보면서 휀걸1 방구석에서 눙물흘리는중



변우석 사랑해… pic.twitter.com/54YUgmKLQQ — (@hbwsday_1031) June 22, 2024

240622 변우석 마닐라팬미팅 #MNL

눈물 꾹꾹 심호흡 후후 pic.twitter.com/h6LstB99AJ — 갸친렁이 (@nayulung2) June 22, 2024

结束菲律宾粉丝会的边佑锡即将赶赴印度雅加达，之后还要在新加坡、首尔和香港继续和粉丝们见面。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻