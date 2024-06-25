【韓網熱門】播出當時在女網友之間實時反響炸裂的兩位男演員！網友：帥到全國為之驚嘆

都知道韓劇圈有個不成文的約定，那就是「看一部韓劇換一個男友」，誰讓韓劇裡的男人們都那麼迷人呢？

最近theqoo論壇上有人提及了「播出時在女超（使用者多為女性的論壇）里反響火爆的兩位男演員」，一位就是《擁抱太陽的月亮》中的任時完，另一位則是《天空領殺人事件》裡的徐康俊。 這兩部劇播出時，大批網友表示「他是誰」、「還沒看的人都去看劇」等等。

1. 任時完



해품달 허염을 아시나요..

당시 실검을 장악한 임시완 ㄹㅈㄷ 미모 https://t.co/cm5DsbJlna pic.twitter.com/8OXyPWKyVB — 채경 (@ysw1sin) January 25, 2022

허염이 과외선생님이면 장원급제 가능 pic.twitter.com/UwMWi5RPfZ — 임시완 아카이브 (@siwan_archive) April 15, 2018

2. 徐康俊



하늘재 살인사건

서강준이 사랑하는 여자(문소리)와 가족이 되기 위해 그녀의 딸과 결혼하는 미친 스토리지만 서강준 얼굴을 보는 순간 개연성이 생기는 마법같은 드라마다 pic.twitter.com/0pnJxEBDYU — 반지하 (@mom_2__) January 6, 2022

서강준이 신인일때 그 20대 비주얼로 찍은 하늘재 살인사건,, 극 중에서 서강준이 문소리 짝사랑하는데

사랑하는 이를 포기 할 수 없어서

곁에 있고 싶어서 문소리 딸인 이세영이랑 결혼하는 이야기..

하늘재 전개도 얼굴도 미친 드라마 pic.twitter.com/35yGPg70ha — W (@MIf7n) September 23, 2021



韓國網友評論：

1. 徐康俊，真的，《天空領殺人事件》播出第二天他就火了，到現在我都還記得，是我第一次看到的顏值，帥到讓我驚訝

2. 好清純啊

3. 《擁抱太陽的月亮》里的任時完，讓我開眼了，明明在看電視，突然電視裡在撒花瓣，讓人移不開眼的顏值

4. 徐康俊，電視劇播出第二天上學時就開始和同學們討論，都在問這人是誰

5. 《天空領殺人事件》，居然有這麼寶物

6. 最讓我印象深刻的就是任時完，徐康俊不太知道，因為那劇不是很火

7. 到現在我還記得《擁月》里的任時完

8. 真的，我都沒看劇，但是知道任時完

9. 《天空領》是單幕劇，所以更讓人大受衝擊，怎麼會火到上了熱搜

10. 任時完，非常能理解公主為什麼對他一見鍾情，死纏爛打，比起他出場的戲份，波及力已經算很廣的了

11. 徐康俊當年可是掀翻了所有論壇的男人

12. 當年看《天空領》的時候不理解劇情，直到看到徐康俊那張臉

13. 確實是能震撼網路的顏值

14. 都是兩人的顏值巔峰時期，當年火爆到無法想像

15. 不愧是看臉的國家啊

16. 當年的我就是因為大受衝擊專門在網上發文詢問

17. 徐康俊，當年我圍觀了網路盛況

18. 沖！擊！

19. 我就知道肯定有徐康俊

20. 任時完讓整個韓國為之驚歎，因為《擁月》收視率很好，所以也讓任時完更加火爆

21. 當年就在驚嘆怎麼會有人靠臉就能征服整個網路呢

22. 我都沒看過他倆的這些劇，但看了照片後覺得很有說服力

原文：https://theqoo.net/square/3292521411

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