Disney+全新综艺《我是加百列》朴宝剑因这事哭变泪人儿　朴明洙竟拍成蜜月旅行

Disney+除了戏剧作品一部部皆是神作之外，综艺更是红遍海内外。独家跟播的全新体验综艺《我是加百列》邀请到帅气男星朴宝剑、池昌旭，以及综艺人朴明洙、洪真庆、廉惠兰，与知名 YTR DEX助阵，体验72小时陌生人的日常。节目首播就有好成绩，收视率达1.469%，高於前一档节目《恋爱兄妹》首播。打头阵的朴宝剑与朴明洙体验生活超丰富，且朴宝剑又再度化身小哭包啦！

《我是加百列》真实感100%

由《无限挑战》与《玩什么好呢》的制作人金泰浩打造的实境节目《我是加百列》兼具趣味与省思，且相当有金泰浩独有的感性风格。首位体验他人生活的男星为演员朴宝剑，他到出发当天才知道自己要去爱尔兰都柏林，但他却对自己要化身的陌生人一无所知，只能从陌生人居住的环境，以及他的朋友、家人了解「自己」的个性、职业与私人状况。另外朴明洙则是造访泰国清迈，但一句泰文都不会讲的他，也只好透过手机翻译软体与「自己」的太太来交流，身边完全没有工作人员协助，可说是真实感100%的综艺节目。



「小哭包」朴宝剑又上线啦

被粉丝称作是水做的朴宝剑，由於共感能力极强因此时常落泪（尽管他过去曾自豪说自己不爱哭），在这次的都柏林之旅中，他了解自己要体验的人叫卢里，是一名业余合唱团的指挥家，也是合唱团的核心主角。而在某次的练习中，他跟著团员们在礼堂内一同练习，也持续挑战自己的独唱。不过似乎深深被歌曲感动，在练习到一半时忍不住大哭起来。他坦言在当下他感觉到神圣感，加上团员们的和声堆砌起来格外触动心弦，而朴宝剑也有感而发说「我现在是在体验别人的人生，想要过好他的生活。朋友们也在激励著我，让我真的很感动！」



宝藏男孩朴宝剑

卢里是一名指挥家，因此需要极高的音乐素养，也需要向团员说明歌曲可以改进的地方。朴宝剑虽然是一名演员，但可说是宝藏男孩也不为过！他透露自己在大学时期的毕业公演是音乐剧，自认音乐鉴赏力不错的他，在与合唱团的团员们练习时精准的给出了各项建议，像是加点爵士感以及演唱中作出渐强感，团员们经由修改过后的表演令人更加惊艳。连棚内的主持人Defconn与Davichi都直呼起鸡皮疙瘩。



朴明洙其实是去蜜月旅行？！

另外一名要体验陌生人日常的为朴明洙，他前往泰国清迈化身成摊贩商「沃帝」。最逗趣的莫过於他才刚走出机场，这名来接他的女性直接告诉他「我是你太太贾姆！」让朴明洙一时不知该如何反应。不过随著时间推进，朴明洙也渐渐熟悉「沃帝」的生活，尽管他跟贾姆才刚认识，但两人依然靠著肢体语言熟悉彼此。朴明洙还负责育儿的工作，抱著6个月大的宝宝唱著摇篮曲陪伴入睡，充满父爱的模样，也被Defconn搞笑吐槽「这是去蜜月旅行吧！」



然而两人的考验才刚要开始！人在都柏林的朴宝剑必须要加紧准备3天后登场的街头节庆表演，甚至还要带领合唱团担任指挥的重责大任；另一方面，才刚知道自己的工作是卖青木瓜沙拉摊商的朴明洙，隔天就要独自前往采购。雪上加霜的是他千辛万苦的采购完之后，赫然忘记自己的车子停哪边了，到底朴明洙能不能安然度过这72小时？朴宝剑又会展现和何种面貌？请一定要锁定Disney+《我是加百列》。



Disney+独家跟播综艺《我是加百列》共14集，更新时间每周五 晚间9:50上架新1集！

●《我是加百列》线上看：https://www.disneyplus.com/zh-hant/browse/entity-26befdec-6e1c-4b16-af72-e80eaa393d4c

●脸书粉丝团：https://www.facebook.com/DisneyPlusTW/

●Instagram：https://www.instagram.com/disneyplustw/

专栏组@ 韩星网 / KoreaStarDaily.com / 转载查询，请先联络我们

相关新闻