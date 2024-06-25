NCT道英、IVE安俞真、TXT然竣被選為《夏日歌謠大戰》的MC主持人！你知道他們的共通點嗎～

共通點可不是「偶像」或「歌手」這麼簡單的答案喔！解答在內文～。

根據韓媒스포츠조선獨家報導，NCT道英、IVE安俞真、TXT然竣被選為2024年SBS《夏日歌謠大戰》的MC主持人，各團隊的人氣成員齊聚一堂，這個組合也讓粉絲們眼睛為之一亮。

報道中提到，道英、安俞真、然竣將於7月21日在仁川永宗島INSPIRE Arena舉辦的「2024夏日歌謠大戰」擔任主持人，三組團體都是現今在全球擁有相當影響力的KPOP組合，在今年上半年都非常活躍。







尤其是，三人都曾擔任過SBS音樂節目《人氣歌謠》的主持人，因此也備受矚目，他們都以清爽又嫻熟的主持技巧引領著節目。

其中，安俞真更是連續三年擔任此活動的女主持人，然竣則是連兩年，如今隨著道英的加入，這組《人歌》兄妹究竟會迸出什麼樣的火花，也讓大家非常期待！



目前加入這場盛宴的歌手團體有Stray Kids、(G)I-DLE、TOMORROW X TOGETHER(TXT)、李泳知、ENHYPEN、IVE、NMIXX、LE SSERAFIM、NewJeans、ZEROBASEONE(ZB1)...等，獲得了熱烈反響。

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