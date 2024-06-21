《背著善宰跑》邊佑錫自曝試鏡結束總在回程地鐵上流淚！八年後「像做夢一樣的心情，人生中會有這樣的瞬間嗎～」

突然嘗到走紅滋味，成為大勢演員的邊佑錫，走過8年的艱苦歲月，日前在接受時尚雜誌訪談時仍然提到，目前的生活如同夢境一般不真實，人生還能有像這樣的瞬間嗎？

邊佑錫登上時尚雜誌BAZAAR的7月號封面，而雜誌也公開了邊佑錫的訪談內容影片，僅公開1日YT上即有43萬以上的觀看人次，原本就是模特兒出身的邊佑錫更是能夠輕鬆駕馭所有款式的服裝，從清爽的大男孩LOOK到成熟男友風格，散發不同魅力。拍攝後的訪談中他提到，雖然知道不是夢境，但心情卻仍然像是在作夢一樣，太多人認出了他，並且深入關注著他的所有，也表達出比這些更多的喜愛，讓他不禁想問「人生中會有這樣的瞬間嗎？」

當收到《背著善宰跑》最終回劇本時，邊佑錫因為不想要與這部作品分離，而獨自流下了眼淚。他表示第16集真的有很多美好的場面，小素與善宰非常的幸福，不過他卻因為太難過而哭了出來，因為看到了劇本，讓他真實感受到劇已經結束了。



不過因為邊佑錫實在太喜歡善宰了，平復心情後他還給作家打了電話，作家說也擁有相似的感覺，因為不想送走這部作品以及善宰這個角色，才會有這樣的情緒。自己往後也將演出其他的作品，但是真的不想送走善宰，想念善宰的時候，隨時都要再點開這部電視劇來看，才不會就這麼忘記他，想要他永遠成為自己身邊的朋友。

從2016年轉戰演員出道，堅持至今到了第9個年頭的邊佑錫，能夠支撐下去的原因，他表示長時間以來總是在選角試鏡時被淘汰，也時常被罵得很慘（笑），當然也會自我懷疑是否不適合演員之路，非常難熬。他覺得在任何一個領域都該有嘗試10年的時間，所以自己也下定決心演戲10年，如果還是不行的話，到時就沒有迷戀的離開這行業，邊佑錫表示自己是帶著這樣的心情支持到現在的。



雖然說一直正向思考支持自己的理念，邊佑錫還是不免在試鏡被淘汰後，返家途中的地鐵上哭了很多次，那時這情況總是反覆發生。雖然他總給自己打氣，那麼多模特兒工作也都做過了，總有一天機會會到來，要相信自己，雖然自己不是命運論者，但也相信任何人的成功都是有原因的，在訪談的過程中邊佑錫始終感到自己是一個很幸運的人，也有些自豪，覺得自己真的生活得相當努力。

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