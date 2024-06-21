倒數4集就要大結局！回顧《畢業》鄭麗媛＆魏嘏雋姐弟戀超甜名場面，每幕心動指數都破表♥

Viu Original 原創愛情職場韓劇《畢業》講述昔日以師生關係結緣的徐惠珍（鄭麗媛 飾）和李俊浩（魏嘏雋 飾），時隔10年在熟悉的老地方補習班重新相遇，展開姐弟戀地下情♥

隨著劇情推進，在網路上討論度也越來越高，現在小編就帶著大家來回顧令人心動的那幾幕吧～



沙發Kiss、車內Kiss（EP.8）

李俊浩拉住徐惠珍說：「我的耐心...已經消耗殆盡，別躲！」徐惠珍一開始還露出呆萌的眼神（笑）！之後李俊浩親了徐惠珍，老師無處安放的小手太可愛，兩人親了又笑又親，最後緊緊抱著彼此，讓觀眾直呼超甜！



一起回家的兩人，到了徐惠珍的家後她要李俊浩直接開車回去，李俊浩：「今天可是很有意義的第一次約會，居然不請我去你家喝茶或是吃個拉麵嗎？」徐惠珍給了個臉頰bobo，李俊浩表示只親臉頰是不夠的，直接親了上去 >///<



Legend床戲（EP.9）

不得不說安導演真的很會啊（一開始只讓觀眾聽聲音，讓人心癢癢 XD）李俊浩因為叫了「老師」被徐惠珍推下床，徐惠珍：「不要叫我老師！我只要聽到你那麼叫我...就覺得自己在對你做壞事！」李俊浩之後跟她告白：「徐惠珍我愛你！比我想像中還要長的時間，一直都愛著你！」



海邊約會和好（EP.12）

兩人因為授課本質展開激烈爭吵，但...最後安慰徐惠珍的還是李俊浩，徐惠珍甚至忘記大海是長什麼樣子，李俊浩給徐惠珍送上暫時休息的瞬間。在海邊散步的兩人露出燦爛的笑容，再看一次也讓人心動又治癒。



《畢業》只剩下4集就要大結局，製作組也透露：「後半部徐惠珍、李俊浩的戀愛會出現意想不到的變數。」是李俊浩的家人會反對兩人的戀愛？還是戀情曝光後得承受的輿論壓力？兩人是否難解決難題呢？期待接下來的播出！《畢業》逢星期六、日晚上10點15分在「黃Viu」上架，香港觀眾可免費收看！

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