《背著善宰跑》邊佑錫見面會首爾場亂象：被害者已有110人以上，詐騙金額超過9000萬韓元！

昨日的JTBC新聞報導，近期躍升為Top Star等級的大勢演員邊佑錫，即將在7月初舉辦連續兩日的首爾場粉絲見面會，一共8000張門票卻有70萬人上網搶買，那麼搶票失敗的粉絲怎麼辦呢？只好尋求黃牛的讓票，卻也因此傳出了許多詐騙的事件。

新聞中邀請到的專家們，也提到邊佑錫的確是在韓國同樣人氣非常火爆，甚至可說是開啟了一個「邊佑錫時代」。但粉絲見面會售票後，黃牛詐騙的亂象在韓國也出現。演員邊佑錫的見面會門票，原價是77000韓元，但在黃牛的票價卻飆漲到一張10倍價格75萬韓元，A區的甚至飆漲到900萬韓元，對於粉絲來說，只求進場，黃牛漫天喊價粉絲們也只能接受。



網路上的黃牛為了取得信任，更對粉絲們寫出「有問題全額退款」的字眼，甚至曬出自己搶票總是成功的「履歷表」，讓粉絲們深信不疑。一位受害者直接接受電話訪問，提到雖知道黃牛很可能是詐欺，所以要求得到許多購票成功的證明，黃牛也都一一提供證明，付款後，粉絲才發現那些購票時間與證明全部都是合成的，詐騙手法相當縝密。



黃牛除了賺取差價還不夠，現在更是使用詐騙手法要粉絲多次追加匯款，並且表示「只是因為擔心自己黃牛的行徑曝光，多出的金額將全部退回」，要求粉絲們多次匯款，當然這些款項也有去無回。另外還有粉絲們遭受到性騷擾，黃牛自己拍下身體特定部位不雅照，傳給付款人，表示想以這照片當作和解的條件，讓受害粉絲覺得相當荒唐。



另一位被害者也表示，雖然都知道黃牛是不法的，但作為粉絲們的心情只想要進場一次去看喜愛的歌手或演員，直接去一次現場表達應援支持，利用粉絲們這樣的心情進行詐騙的人，真的非常惡劣。而專家也表示這些詐欺黃牛連線的伺服器都在海外，搜查有難度，要抓到他們並拿回補償，就猶如摘下星星那麼困難。專家也只能一再呼籲，千萬不要與黃牛進行不法交易。



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