把粉絲當傻子嗎！樂隊Nell會員費收45萬，被粉絲直接罵上熱搜

韓國樂團Nell因其新推出的高價粉絲俱樂部會員制度引發爭議，直接被粉絲們罵上了韓網熱搜。

最近，Nell推出了一項專門的APP，讓粉絲可以付費觀看Nell的綜藝節目、廣播和音樂分析等內容。 該服務在3月初通過YouTube會員制度營運，每月收費3萬（韓幣，下同），粉絲可以觀看Nell的各種影片。 之後，Nell推出了專用APP，將訂閱系統分為基本和高級兩個級別。「基本」可觀看完整影片、欣賞網路音樂會，可以優先購買周邊等。 「高級」則在「基本」的基礎上增加了短信服務以及演唱會預售權。

本次的問題在於價格過高。 「基本」服務每月需支付38,000，年費達到456,000；「高級」服務每年費用達到418000。消息一公開就在韓網引爆熱議，theqoo上相關文章的留言數接近千條，粉絲們怒斥：「把粉絲當傻子嗎？」 、「我以為包含演唱會門票呢」、「是不是不小心多寫了個零」、「貴到離譜，如果質量很差要怎麼收場」、「想錢想瘋了吧」、「我是20年的老粉，氣笑了」等，完全不讚同Nell本次的高額收費。

Nell也很快意識到問題所在，發佈了道歉聲明，表示：「我們以為APP可以解決一些問題，但顯示是我們想錯了。 當初以為價格定得太低，可能無法吸引『高級』會員。 我們將在一段時間內免費提供部份原本包含在會員計畫中的內容。 對於已經加入的會員，我們感到非常感激，同時也非常抱歉。」 最後Nell表示若已付費的會員想要退會，他們也將積極協助退款。

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