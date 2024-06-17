韓媒爆 BLACKPINK ROSÉ 加入 Teddy 成立的「THE BLACK LABEL」官方回應：正在討論中！

今日（17）據韓媒 뉴스엔 報導，BLACKPINK 成員 ROSÉ 將加入 Teddy 的 THE BLACK LABEL。

對此，THE BLACK LABEL 回應：「ROSÉ 與 THE BLACK LABEL 的專屬合約正在進行討論中。」 THE BLACK LABEL 是YG娛樂所屬組合 1TYM 出身的 Teddy 於2016年設立的娛樂公司，目前旗下有太陽、SOMI（全昭彌）、Zion.T、朴寶劍等。



而 Teddy 以2016年發行的BLACKPINK出道單曲〈WHISTLE〉和〈BOOMBAYAH〉爲首，製作大多數 BLACKPINK 的熱門歌曲。此前在 Netflix 紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》中，成員們也表示：「他（Teddy）是傾聽我們的故事，捕捉新的方向，經常引導我們走向好的方向的製作人。」

而 BLACKPINK 在去年12月與YG娛樂續約團體約，但成員皆未續個人合約，Jennie、Lisa 和 Jisoo 都成立了自己的公司，ROSÉ 的動向也備受關注。YG娛樂在3月21日也公佈，BLACKPINK 正在計劃當在今年下半年或2025年上半年回歸，成員們將合體帶著新專輯回歸。



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