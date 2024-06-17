話題度飆升！《黑幫的我成了高中生》尹燦榮& fox奉宰鉉，結局前回顧五大Bromance名場面

話題度默默飆升的韓劇《黑幫的我成了高中生》以同名BL網路小說改編，雖然刪除BL情節，但仍有滿滿Bromance引人遐想，在結局前夕帶大家回顧回顧！

懷疑（EP.2）

尹燦榮扮演的宋理憲是被黑幫大哥金德八（李瑞鎮飾演）附身的高中生，他改頭換面歸來後遇上同學崔世京（Golden Child奉宰鉉飾演），崔世京對他起懷疑，各種觀察與試探性的靠近，觀眾看了都心癢！



自白（EP.3）

宋理憲不慎吃了菠蘿昏倒，崔世京才確定宋理憲不是原本的宋理憲，對自己曾對他見死不救更為內疚。崔世京在宋理憲面前激動落淚，宋理憲冷靜地答應他：「我會讓他回來的。」



自然相處（EP.3、EP.4）

崔世京對宋理憲敞開心房後，承諾幫宋理憲拉高成績，兩人自然在街頭並肩而走還是街頭巧遇，都讓觀眾直呼：「導演就是當愛情劇在拍啊！」



吃醋？（EP.4）

洪載民（周潤燦飾演）突然出現在宋理憲家，崔世京突然很警惕對方還出手警告，洪載民還直呼崔世京「狐狸仔」，看來洪載民也很懂崔世京的「fox」體質啊！



療癒（EP.6）

崔世京受父親高壓教育所苦，差點步上宋理憲後塵，宋理憲溫柔的帶他看海、教他騎腳踏車，雖然後續被父親抹黑成不良事件……



《黑幫的我成了高中生》即將於本周完結！到底宋理憲和崔世京的結局會是如何？週三下午4時半在「黃Viu」更新！香港觀眾可免費收看！



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