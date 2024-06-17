韩媒爆 BLACKPINK ROSÉ 加入 Teddy 成立的「THE BLACK LABEL」官方回应：正在讨论中！

今日（17）据韩媒 뉴스엔 报导，BLACKPINK 成员 ROSÉ 将加入 Teddy 的 THE BLACK LABEL。

对此，THE BLACK LABEL 回应：「ROSÉ 与 THE BLACK LABEL 的专属合约正在进行讨论中。」 THE BLACK LABEL 是YG娱乐所属组合 1TYM 出身的 Teddy 於2016年设立的娱乐公司，目前旗下有太阳、SOMI（全昭弥）、Zion.T、朴宝剑等。



而 Teddy 以2016年发行的BLACKPINK出道单曲〈WHISTLE〉和〈BOOMBAYAH〉爲首，制作大多数 BLACKPINK 的热门歌曲。此前在 Netflix 纪录片《BLACKPINK: Light Up the Sky》中，成员们也表示：「他（Teddy）是倾听我们的故事，捕捉新的方向，经常引导我们走向好的方向的制作人。」

而 BLACKPINK 在去年12月与YG娱乐续约团体约，但成员皆未续个人合约，Jennie、Lisa 和 Jisoo 都成立了自己的公司，ROSÉ 的动向也备受关注。YG娱乐在3月21日也公布，BLACKPINK 正在计划当在今年下半年或2025年上半年回归，成员们将合体带著新专辑回归。



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