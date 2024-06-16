BamBam身為太妍粉絲卻退追蹤？ ！《Bam House》裡首次公開原因令網友超有共鳴

GOT7成員BamBam個人YT頻道近日請來TWICE娜璉，提到退追蹤太妍SNS的原因，原來刻意遠離正是因為深愛~XDD
BamBam是有名的太妍粉絲，當年看《Twinkle》MV對她「一見鍾情」，韓語教師讓BamBam看韓國綜藝節目語言練習，他就選中《我們結婚了》，看到太妍給「布丁果凍夫婦」鄭亨敦煮麵時徹底墜入坑底。所以上次請太妍來做客時激動到不行，整整剪出兩集節目XD
這次BamBam和娜璉一起聊了練習生時期單戀娜璉的趣事，隨後開始分享各自的理想型。 BamBam說自己也不清楚理想型是什麼樣，娜璉說他的理想型明明就是太妍，BamBam也立即承認XD
節目組問他為何退追蹤太妍SNS，BamBam委屈道因為要專心做巡演，如果看到太妍更新就會忍不住點開，而且她最近開始玩TikTok拍了很多challenge，所以乾脆狠心退追蹤一段時間。這番發言讓娜璉十分意外驚訝，臉上彷彿寫著：原來追星人的精神世界是這樣的嗎XD
韓網友對BamBam非常有共鳴，因為蠻多追星族會在考試期間或工作忙碌時暫時退追蹤本命的SNS，這只是短暫「休息」而已、絕對不是真的出坑，感慨BamBam絕對是骨灰級粉絲，純愛心情真的太可愛啦XD
▽相關對話從37分開始：
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