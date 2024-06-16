BamBam身为太妍粉丝却退追踪？ ！《Bam House》里首次公开原因令网友超有共鸣

GOT7成员BamBam个人YT频道近日请来TWICE娜琏，提到退追踪太妍SNS的原因，原来刻意远离正是因为深爱~XDD
BamBam是有名的太妍粉丝，当年看《Twinkle》MV对她「一见钟情」，韩语教师让BamBam看韩国综艺节目语言练习，他就选中《我们结婚了》，看到太妍给「布丁果冻夫妇」郑亨敦煮面时彻底坠入坑底。所以上次请太妍来做客时激动到不行，整整剪出两集节目XD
这次BamBam和娜琏一起聊了练习生时期单恋娜琏的趣事，随后开始分享各自的理想型。 BamBam说自己也不清楚理想型是什么样，娜琏说他的理想型明明就是太妍，BamBam也立即承认XD
节目组问他为何退追踪太妍SNS，BamBam委屈道因为要专心做巡演，如果看到太妍更新就会忍不住点开，而且她最近开始玩TikTok拍了很多challenge，所以干脆狠心退追踪一段时间。这番发言让娜琏十分意外惊讶，脸上彷佛写著：原来追星人的精神世界是这样的吗XD
韩网友对BamBam非常有共鸣，因为蛮多追星族会在考试期间或工作忙碌时暂时退追踪本命的SNS，这只是短暂「休息」而已、绝对不是真的出坑，感慨BamBam绝对是骨灰级粉丝，纯爱心情真的太可爱啦XD
▽相关对话从37分开始：
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