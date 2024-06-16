【韩网热门】SM男团谱系由aespa继承，女团谱系由NCT WISH继承

KPOP粉丝之间的meme：「SM男团的铁味强势概念谱系，现在由aespa继承; SM女团的清纯清凉概念谱系，则由NCT WISH继承，真是令我老泪纵横。」

韩版维基百科（namu wiki）对aespa的介绍也很好笑：《Black Mamba》是正统SMP，《Next Level》是更加正统的SMP，《Savege》是更强烈的SMP，《Girls》是最为强烈的SMP。《Supernova》《Armageddon》虽然和之前的概念很不同，但都有SM和aespa专属的强烈SMP。



成员们做客少女时代孝渊YT综艺也说，aespa的方向最靠近SM男团才会做的歌曲、舞蹈和感觉，cover东方神起的《MIROTIC》也非常合适。



而NTC WISH则是另一个画风，展现出堪比女团的廉价可爱概念，跟真女团成员Wendy站在一起也不违和：



就连成员自己也认为WIH的魅力点是「可爱、漂亮、纯净」，令人想起SM既往女团常用的概念。第一次登上颁奖礼舞台的串烧表演，第一首歌就是少女时代《说出你的愿望》：



从概念照也能看出鲜明对比，aespa《Armageddon》：









NCT WISH《Songbird》：











不仅如此，NCT WISH出道舞台穿了芭蕾舞者风的天使打歌服，包括装饰有小翅膀和蝴蝶结的Leg Warmer、镂空小腿袜等等，连细节都致敬SBS少女时代kkk



반바지 + 레그워머 보고 코피 터짐

이게 엔시티 위시 리더야... pic.twitter.com/MtgFYLvPW4 — ri (@mylovesion) February 28, 2024

无论男女尝试多样风格都很好，而且两组的概念都获得不错反响，有很好地继承谱系kkk

韩国网友评论：

1. 反而觉得很好，两组概念都很独特很喜欢

2. 啊是真的耶，aespa超级帅气，WISH美感爆发

3.WISH击中了身为f（x）粉丝的我

4. 因为叫WISH所以唱《说出你的愿望》吗kkk可爱

5. WISH的美感真的很好，看起来预算不多，效果却令人惊叹

6. aespa的铁味就是令我心脏跳跃的SMP

7. 确实，aespa是SM为第一次从一开始就为女团成员赋予超能力和世界观

8. 宁宁和Winter的vocal一听就是天选SM人

9. 怪不得我会喜欢aespa啊kkk之前都没追过女团

10. 这就是大企业的战略吗，对市场需求的理解度果然不一般

11. 我 爱 铁 味

12. 所以我无法离开SM啊

13. 这个例子让我们看到时代的趋势，女团也可以消化通常适合男团的keyword，反之亦可

14. 没错，世道变了kkkk偶像也变一变吧

15. 拜托两组都继续保持这个风格，超级爱

出处：https：//theqoo.net/hot/3276720637

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻