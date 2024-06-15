崔振赫&郑恩地新戏《她的日与夜》播前已冒粉红泡泡！一句「你才要健康点」全场爆炸

JTBC新剧《她的日与夜》将在今晚开播，主演三人李姃垠、郑恩地与崔振赫先到了申东烨的YouTube节目《干杯哥》宣传，郑恩地和崔振赫疯狂被前辈李姃垠和申东烨撮合！连网友都觉得两人有什么！

先是开场，郑恩地便非常有魄力(?)请崔振赫坐著腿不要太开，崔振赫乖乖配合笑说：「她几乎是我前辈了！常常念我，不知道谁才是前辈。」郑恩地也笑回：「你当然是前辈了！」郑恩地还爆料崔振赫喝醉会唱歌，崔振赫：「安静点！」郑恩地双手紧握故作抱歉：「安静点好，对不起前辈。」不过仍讲了崔振赫喝醉的故事。



郑恩地后面不断故意喊崔振赫「前辈」而非原本的「欧巴」，让崔振赫很无奈：「不要再取笑我了！她们总是取笑我！花絮镜头前就不会！」申东烨看著郑恩地和崔振赫的互动说：「几乎是兄弟啊！」李姃垠附和：「兄弟、兄弟。」但后面气氛转变……



李姃垠自爆对崔振赫说过：「恩地怎么样？」崔振赫当时回应：「太兄弟了！」申东烨反对：「不对，那你们可以洗半身浴吗？是真的兄弟吗？」郑恩地也爆料李姃垠对自己说过一样的话：「振赫怎么样？」郑恩地用起鸡皮疙瘩的语气回：「呃……」还用男性对男性的称呼喊崔振赫「哥」，崔振赫：「好啊你这家伙……」



两个人闹来闹去，申东烨和李姃垠更肯定两个人有什么、很快就会在一起，但当崔振赫又说了一句暧昧的话「她不太懂男人在想什么」，郑恩地差点要拿开瓶器揍人了！崔振赫才改口「是不太会看人脸色」，但无论讲什么还是阻止不了大家拱他们俩。



最爆炸的是，郑恩地最后祝申东烨能健健康康继续把节目做十年，崔振赫突然冒一句：「你才要健康点！」申东烨和身边助理主持人狂喊：「太帅了吧！」郑恩地直接掩面大叫：「啊！烦死了！」崔振赫瞬间后悔讲那样的话……



看完整支影片，底下观众也觉得事有蹊跷，纷纷留言「崔振赫真的喜欢恩地啊」、「『你才要健康点』是今年名台词了吧」、「崔振赫虽然对郑恩地有好感但不承认，郑恩地反而很敏锐看出来了……」、「（翻译年糕）振赫：你不懂我的心。恩地：知道却装不知道:)」、「崔振赫身边的人都说他是个不错的人，看来人品真的很好，我支持」、「这就是《我结》盛行的原因，韩国人很喜欢这样」、「恩地当兄弟但崔振赫不当兄弟，李姃垠演员感觉在中间察觉到了」……等等。

▼完整节目（暧昧的点太多了，还是标出几个重点：4:17郑恩地请崔振赫合上腿、16:59不要再取笑、18:52只是兄弟？、21:13郑恩地不懂男人？、38:56要健康，郑恩地重现《酒鬼都市女人们》开瓶神技也很精彩4:51）



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