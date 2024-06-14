【雙方立場+最新進度】CBX起訴SM，網友發現聲明文「這一句」脫離常識！韓媒爆：「連IP使用費都沒給過」

昨日SM娛樂向CBX成員CHEN、伯賢和XIUMIN提起訴訟督促其按約履行協議，今日CBX表示也向SM娛樂發起了訴訟，並發佈聲明文解釋立場。

CBX聲明

CBX表示，本月10日的記者會上已指出SM沒有如約支付流通手續費的5.5%卻要求CBX支付銷售額的10%，CBX提議支付「SM的音源等資產、名稱使用費」代替銷售額的10%，然而SM對上述不當做法及提議均未做出回應，而是直接訴諸法律、「抽出名為法律的可怕大刀」。 所以，CBX也將向SM提出「清算金請求訴訟」，以此揭露SM的清算係統有多麼不正確，還表示會公開一切、包括去年的過程協商等等。

最後，CBX向粉絲致歉，表示以後會努力解決問題、盡量減少聲明文，永遠守護與大家一起創造的寶貴回憶。

韓網友認為CBX聲明文中這一句「提議支付『SM的音源等資產、名稱使用費』代替銷售額的10%」十分奇怪，因為向SM支付IP使用費應屬理所當然，即便在10%銷售額基礎上另外支付都可以理解，CBX卻說得好似發善心一樣，難道是以為IP可以免費使用？



「未支付IP使用費」雙方立場

隨後據韓媒《日間體育》，CBX原本約定向SM支付的10%銷售額其中就包括音源、名稱等IP使用費，然而從今年1月到6月，CBX所屬社INB100一直沒有向SM支付10%銷售額，也就未曾支付IP使用費。 INB100今年1月7日簽約伯賢，3月7日曾收到SM要求支付10%銷售額，但INB100以SM沒有支付5.5%流通手續費為由拒絕支付。

對此，CBX表示因為SM違約在先，所以他們也不能履行合約支付10%銷售額；關於IP使用費的部份，去年6月的合約只有寫CBX可以使用IP、沒有寫明應該支付多少使用費，不是不給、是「想給也給不了」。 INB100則表示未曾收到SM的IP使用費支付請求，反而率先在記者會上表示有意支付。

另一邊，SM也不能接受INB100的建議，一方面因為10%銷售額與IP使用費的金額差異巨大，另一方面，SM之前與中國籍成員出現合約糾紛時法院已做出「10%銷售額包含IP使用費」的仲裁，不願打破先例。



網友反應

大部份網友和粉絲都對CBX感到失望，認為CBX只看重錢、不顧隊友和粉絲感受，建議他們離隊另組男團「邊錫大」：「夠了，好丟人」「沒想到會有支持SM的一天」「用別人公司的東西當然要付費啊，連LAY（張藝興）都每年給SM 30%收入呢」「簽了約就請履行」「這篇聲明是律師沒寫好嗎？ 還是證明CBX就是這麼蠢？」

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