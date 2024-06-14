【双方立场+最新进度】CBX起诉SM，网友发现声明文「这一句」脱离常识！韩媒爆：「连IP使用费都没给过」

昨日SM娱乐向CBX成员CHEN、伯贤和XIUMIN提起诉讼督促其按约履行协议，今日CBX表示也向SM娱乐发起了诉讼，并发布声明文解释立场。

CBX声明

CBX表示，本月10日的记者会上已指出SM没有如约支付流通手续费的5.5%却要求CBX支付销售额的10%，CBX提议支付「SM的音源等资产、名称使用费」代替销售额的10%，然而SM对上述不当做法及提议均未做出回应，而是直接诉诸法律、「抽出名为法律的可怕大刀」。 所以，CBX也将向SM提出「清算金请求诉讼」，以此揭露SM的清算系统有多么不正确，还表示会公开一切、包括去年的过程协商等等。

最后，CBX向粉丝致歉，表示以后会努力解决问题、尽量减少声明文，永远守护与大家一起创造的宝贵回忆。

韩网友认为CBX声明文中这一句「提议支付『SM的音源等资产、名称使用费』代替销售额的10%」十分奇怪，因为向SM支付IP使用费应属理所当然，即便在10%销售额基础上另外支付都可以理解，CBX却说得好似发善心一样，难道是以为IP可以免费使用？



「未支付IP使用费」双方立场

随后据韩媒《日间体育》，CBX原本约定向SM支付的10%销售额其中就包括音源、名称等IP使用费，然而从今年1月到6月，CBX所属社INB100一直没有向SM支付10%销售额，也就未曾支付IP使用费。 INB100今年1月7日签约伯贤，3月7日曾收到SM要求支付10%销售额，但INB100以SM没有支付5.5%流通手续费为由拒绝支付。

对此，CBX表示因为SM违约在先，所以他们也不能履行合约支付10%销售额；关於IP使用费的部份，去年6月的合约只有写CBX可以使用IP、没有写明应该支付多少使用费，不是不给、是「想给也给不了」。 INB100则表示未曾收到SM的IP使用费支付请求，反而率先在记者会上表示有意支付。

另一边，SM也不能接受INB100的建议，一方面因为10%销售额与IP使用费的金额差异巨大，另一方面，SM之前与中国籍成员出现合约纠纷时法院已做出「10%销售额包含IP使用费」的仲裁，不愿打破先例。



网友反应

大部份网友和粉丝都对CBX感到失望，认为CBX只看重钱、不顾队友和粉丝感受，建议他们离队另组男团「边锡大」：「够了，好丢人」「没想到会有支持SM的一天」「用别人公司的东西当然要付费啊，连LAY（张艺兴）都每年给SM 30%收入呢」「签了约就请履行」「这篇声明是律师没写好吗？ 还是证明CBX就是这么蠢？」

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