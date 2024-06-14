洪錫天節目中再點名邊佑錫：「擁有190cm身高＋主角臉孔」轉行當演員何須猶豫！

洪錫天在料理綜藝節目中提到最近自己與大勢演員邊佑錫的緣分，以及當年為何鼓勵他從模特兒轉行成為演員。

日前播出的tvN《吃飯或喝一杯》中金喜善、李壽根、李恩智、The Boyz泳勳四人再度聯手出擊，特別來賓則是在梨泰院知名的綜藝人洪錫天，當日在節目中他也親自做了料理，並介紹了許多地區的知名美食店。而洪錫天也為自己的YT頻道《洪錫天的寶石盒》找尋嘉賓，不斷鼓吹現場帥氣的The Boyz泳勳來上節目，李恩智則表示能夠出演《寶石盒》就等於是美男的認證，洪錫天也說，就算是金喜善這樣的美女可是無法上這節目的～



也曾受到邀請而出演《洪錫天的寶石盒》其中一位，就是最近人氣爆棚的「善宰」邊佑錫，一提到他，更是洪錫天非常早就認定的一顆寶石，洪錫天提到邊佑錫在成名之前，也時常在這裡做為模特兒活動，每一次洪錫天見到他，都鼓勵他朝演員之路發展，給他許多勇氣。邊佑錫總是覺得自己的身高有點過高，對這一點顯得有些沒自信，不過洪錫天則是以「近來女演員的身高也不矮」來鼓勵他，並且說「你的臉就是該去演戲的臉」持續給他勇氣。



金喜善反問洪錫天「有專門稱作演戲的臉嗎」，洪錫天則表示，準確來說就是有人具備主角的長相，電視劇60分鐘來說，主角必須負責40分鐘。意思是必須有「令人不轉台」的魅力所在，眼神、笑容與聲線都應該完美。也再度提到邊佑錫在外型、聲音、眼神以及笑容都有著獨特魅力，洪錫天也為自己「覺得他會紅」的直覺實現而感到自豪又幸福。



當日節目中，洪錫天公開了生日派對的熱鬧現場，寶石們集體出動有如頒獎典禮一般盛大，洪錫天也帶著大家來到他在梨泰院的秘密基地，展現了他熟練的料理技巧，輕輕鬆鬆完成了多道泰式料理，展現主廚一般的過人實力。接下來2PM的燦盛登場，金喜善也大誇他的日語程度非常厲害。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞