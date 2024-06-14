第19屆首爾電視劇大賞競爭超激烈：金秀賢金智媛、邊佑錫金惠奫全上榜

第19屆「首尔電視劇大賞」將於9月25日舉辦頒獎典禮，日前會公開了主要獎項獲獎提名者名單，並開通了網路投票，獲獎者由國內外網友選定。

從6月15日到7月14日，網友們可通過「IDOL CHAMP」APP給「亞洲明星賞」和「電視劇OST」兩大獎項的候選人/作品投票。

「亞洲明星獎」是授予在亞洲六個國家受到喜愛的電視劇演員的獎項，男、女演員分開投票。 男演員候選人有金秀賢（《淚之女王》）、邊佑錫（《背著善善宰跑》）、車銀優（《Wonderful Land》）、宋江（《與惡魔有約》）、李俊昊（《歡迎來到王之國》）等。女演員候選人則包括了金智媛（《淚之女王》）、金惠奫（《背著善宰跑》）、潤娥（《歡迎來到王之國》）、高允貞（《Moving 異能》）等。 《淚之女王》和《背著善宰跑》的男女主演皆上榜，該獎項競爭激烈！除了韓劇之外，還有來自泰國、馬來西亞和印尼的演員們也都在提名名單之上。



「電視劇OST賞」將以K-劇的主題曲和歌手為重點進行選拔。 Crush（《淚之女王》）、NewJeans（《與惡魔有約》）均入圍。 除此之外，SEVENTEEN夫勝寛（《跟我說愛我》）、（G）I-DLE薇娟（《戀人》）、BTOB徐恩光（《搜查班長1958》）都在等待網友們寶貴的一票。

此外，「第19屆首爾電視劇大賞」頒獎典禮將於9月25日舉行。

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