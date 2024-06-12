《陪玩的女人》今首播，韓善伙首當女一！嚴泰九首部浪漫喜劇！兩人繼《救救我2》重逢

【內含完整劇情與角色介紹】

JTBC新劇《陪玩的女人》將在今晚（12日）首播，主演韓善伙、嚴泰九與權律，還有導演金榮煥一同出席製作發表會。



《陪玩的女人》改編自同名網路小說，講述金盆洗手的黑道大哥徐志煥（嚴泰九飾演），和陪孩子一起玩的「米妮姐姐」高銀河（韓善伙飾演）之間充滿反轉的羅曼史，導演為曾任《醫生耀漢》、《今日的網漫》之副導演金榮煥。



嚴泰九飾演的「徐志煥」，是全國最大黑社會幫派集團代表的獨生子，他親自將父親送進監獄，金盆洗手後帶領前科者一起重獲新生，現在是經營肉品加工事業的善良社長。



嚴泰九過去在電影電視演各種題材，如犯罪片《中國城》、驚悚懸疑的《救救我2》與《Hometown》，但從未演過浪漫喜劇題材，他表示《陪玩的女人》劇本「有趣又可愛」，雖然會害怕但想嘗試，也很感謝遞給自己劇本的製作公司代表。



導演金榮煥則說嚴泰九在螢光幕前經常是很陽剛的形象，找嚴泰九演浪漫喜劇難免受到懷疑，但他說：「這部電視劇就是從偏見開始的，前黑社會老大經常受到異樣眼光應該很辛苦，不過他在走向正途時遇到了銀河後解除武裝。」透露嚴泰九平時其實很害羞，劇中正想呈現出他的真實樣貌、展現他的新魅力。

韓善伙飾演「高銀河」，是希望世界上所有兒童都能獲得幸福的兒童頻道影片創作者「迷你姐姐」，頻道名稱「和米妮一起玩吧」，訂閱人數極少，但她每天仍在創作新遊戲逗孩子開心。



韓善伙提及自己先前的知名作品《酒鬼都市女人們》系列，表示高銀河和韓智妍都是情緒高昂的角色，「可能會有既視感，但首次讀劇本的時候，感受到真的是另一個人」。除了《酒都女》她還提到《救救我2》，因為這是她和嚴泰九的二度合作，表示自己很期待，也希望時能聽到很相配的稱讚。2019年《救救我2》時，韓善伙飾演嚴泰九的初戀，兩人有微妙情愫，時隔5年他們終於能熱烈的談場戀愛。



韓善伙也說自己對兒童頻道創作者一職並不熟悉，參考了很多影片，對於編劇描繪銀河的場景最為讚嘆，認為編劇能從孩子們的視角寫出來，就像幼兒園老師般「很了不起」。



除了嚴泰九和韓善伙，權律也是主演，權律扮演具溫柔魅力、擁有堅定原則和信念的檢察官「張賢宇」，任職於首爾中央地方檢察廳暴力犯罪調查部。張賢宇的長相、性格和能力無可挑剔，還是想保護所有弱者的真正法律守護者，也是「和米妮一起玩吧」的忠實訂閱者，但和徐至煥站在對立面。



除了《陪玩的女人》，權律演的另一檔SBS《聯結》現正播出，也就是說本週起權律週三週四出現在JTBC，週五週六在SBS，他自己也說很巧、並非他刻意為之。他透露自己為了《陪玩的女人》減重、欲表現親切溫暖的模樣，又為了和徐至煥的暗面形成對比，他罕見地在這部戲穿了亮色系西裝。



權律十年前也和嚴泰九合作過獨立電影，他表示久違了、拍得很開心，也笑了笑第一次拍浪漫喜劇的嚴泰九：「在片場一看，嚴泰九不曉得是不是認清現實了，蜷縮在角落。」但他肯定嚴泰九的努力。

《陪玩的女人》完整發布會內容可見《TVDaily》‎，戲劇今日起每週三四晚間8點50於韓國JTBC首播。

▼更多發表會現場照片與影片



【影片】嚴泰九《陪玩的女人》發表會靦腆放送愛心，與韓善伙甜蜜二度合作

【影片】韓善伙《陪玩的女人》發表會散發果汁美，金榮煥導演也很懂比心

▼預告片



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